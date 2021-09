Canelo vs Plant : La ceinture Teotihuacano, le sceptre que prendra le champion du combat entre Canelo lvarez et Caleb Plant

Le sceptre de Teotihuacan sera en jeu dans le combat entre Sal Álvarez et Caleb Plant. CMB

La se battre pour être le champion unifié des super-moyens est défini. Canelo lvarez et Caleb Plant se rencontreront le 6 novembre de rencontrer le meilleur de 168 livres, un titre qui sera reconnu de manière particulière par le Conseil mondial de boxe.

Les CMB a présenté mardi la ceinture dite de Teotihuacano, qui sera l’enjeu de la confrontation des deux champions et qui s’inspire d’une des cultures les plus emblématiques de l’histoire du Mexique.

Par une déclaration, le WBC a expliqué la signification de la ceinture, qui est faite par la firme de design ‘Obsidian Workshop’ et artisans mexicains, avec 40 morceaux d’obsidienne dorée, tandis que le centre a deux serpents trouvés avec une dent de jade.

“L’élaboration était en charge de Topacio et Gerardo Cuevas Campos, l’artisan Gerardo Cuevas Njera et le cuir et les garnitures sont l’œuvre de l’atelier Cleto Reyes. La ceinture est composée de plus de 40 morceaux d’obsidienne dorée, une roche emblématique de cette culture qui a aidé l’économie de l’époque. Au centre se trouvent deux serpents trouvés de face, avec des dents de jade. Les corps de Quetzalcatl font partie de la ceinture avec un treillis géométrique faisant allusion au plumage que cette divinité avait. L’obsidienne dorée et les losanges de jade sont une géométrie qui fait référence à la peinture murale de Teotihuacan. La pièce a des détails en laiton, ainsi que la pyramide emblématique du soleil et de la lune », dicte la déclaration.

Le combat a été confirmé pour le 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, où les titres des WBA / WBC / WBO que possède Canelo et celui du FIB que possède Plant.