Canelo vs Plant: Le dur chemin de Canelo Álvarez pour être le sixième champion incontesté de l’histoire

Caleb Plant n’a pas pu avec Canelo / AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez entre dans l’histoire. Le mexicain était fait de quatre titres mondiaux puisque les quatre associations existent et sont devenues les sixième boxeur à être sacré champion incontesté.

El Canelo bat Caleb Plant à Las Vegas, au MGM Grand Garden Arena dans un pari des trois ceintures que possédait le Mexicain : CMB, AMB et OMB, tandis que l’américain a mis en jeu celui de la FIB.

Saúl Álvarez rejoint l’entourage exclusif dans lequel ils se trouvent : Terence Crawford, Oleksandr Usyk, Joshua O, Jermain Taylor et Bernad Hopkins. Bien que ce soit le premier à y parvenir dans les super intermédiaires et le premier boxeur de sang aztèque Il réalise l’exploit en 60 combats en tant que pro avec un seul knockdown et une égalité à son palmarès.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez est passé de la catégorie des poids moyens à la catégorie des super-moyens après qu’il n’eut plus à prendre à un poids dans lequel gagné de manière controversée contre Gennady Golovkin, l’Ouzbek qui selon un secteur des fans aurait dû gagner les deux combats que les boxeurs ont eu en 2017 et 2018.

Il est à noter qu’il avait un combat réussi contre Rocky Fielding pour arracher l’or de la World Boxing Association. Il est ensuite revenu au milieu des poids mi-lourds, mais le natif de Jalisco ne se sentait pas à son meilleur, il a donc choisi de se concentrer sur les super-moyens.

Le roux voulait être couronné à 168 livres alors il est allé directement contre Callum Smith remportera la ceinture de la World Boxing Commission fin 2020. Mais les comptes ne s’arrêtent pas là, son palmarès a grandi avec Billy Joe Saunders en mai 2021 d’ajouter la ceinture de l’Organisation mondiale de boxe.

El Canelo est entré dans l’histoire, Caleb Plant n’a pas pu supporter les 12 épisodes et dans un KO spectaculaire, celui de Jalisco a ajouté un titre qui le catapultera comme le meilleur livre pour livre à partir de 2021.