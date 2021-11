Canelo vs Plant : Pesée Canelo vs Plant : Résumé et résultat de toute la cérémonie : combien de kilos ont-ils pesé ?

Cérémonie de pesée Canelo Alvarez vs Caleb Plant : quel était le poids de chaque boxeur ?

Jusqu’à présent, le direct du cérémonie de pesée pour Canelo Álvarez et Caleb Plant. Suivez MARCA Claro USA pour connaître tous les détails avant le combat et le résultat à la recherche du champion unifié des poids supermoyens.

Cela peut vous intéresser :

Canelo Álvarez et Caleb Plant rencontrent le poids lors d’une cérémonie intense

Canelo Álvarez se rend à Mike Tyson et il prédit sa victoire

Mike Tyson est interviewé et assuré que Canelo Álvarez sera le vainqueur car il est le meilleur de sa catégorie.

Canelo dit qu’il n’a pas besoin de parler et de dire des choses à Caleb qu’il démontrera et parlera sur le ring pour prendre les titres et écrire l’histoire. Tandis que Plant a affirmé qu’il était prêt à lui prendre les sceptres et que cela ne le dérangeait pas d’être un favori puisqu’il était né pour cela.

Tout est prêt pour que les deux combattants montent sur la balance pour chercher à respecter le poids et régler tous les détails pour le combat.

Le premier à monter sur la balance sera Caleb Plant, hué par le public de Las Vegas. Vient ensuite Canelo Álvarez qui est applaudi.

Usine de Caleb : 167 livres

Canelo Allvarez : 168 livres à la limite !

16h30 HE |Combien coûte le sac pour le match de boxe Canelo vs Plant ?

Nous vous rappelons que pour ce combat, le « Canelo » empochera 40 000 000 $ garantis, tandis que Plant facturera 10 000 000 pour le simple fait d’entrer dans le ring.

16h25 HE | Canelo et Caleb Plant s’approchent de la scène pour passer le test final avant leur combat.

L’Américain Caleb Plant apparaît dans un uniforme blanc tandis que Canelo arrive accompagné d’Eddie Reynoso dans un costume doré. Le public a hâte de le voir sur les écrans

Le champion des super-moyens Anthony fera sa présentation à Marcos Hernandez dans le cadre de l’événement à Las Vegas

Marcos Hernandez 168

Anthony Dirrell 168,5

Le combat entre deux Mexicains pour le titre WBC des super poids coq, Ray Vargas qui arrive invaincu pour le combat contre Baez. Ils ont tous les deux battu l’échelle.

Léonard de Baez : 120,5

Ray Vargas : 121

Nous avons commencé par le premier combat de la nuit où le Mexicain Juan Pablo Romero Il montera sur la balance face au dominicain Elvis.

Juan Pablo 143 livres

Elvis Rodriguez : 142 livres

Le jour est arrivé. La nomination pour être le champion des super-moyens c’est proche et Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant Ils auront leur premier test lorsqu’ils monteront sur la balance pour sceller leur combat le samedi 6 novembre. Un combat qui a été entouré de controverses, de déclarations et de voire des altercations et cela se terminera à Las Vegas.

La cérémonie de pesée avant le combat de ce samedi aura lieu ce Vendredi 5 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, endroit où il peut y avoir du public dans les tribunes.

États-Unis : 15 h HE / 13 h 00 HP

Mexique : 14h00 (CDMX)

Colombie : 14h00

Chili : 16h00 – Argentine : 16h00

Pérou : 14h00

Le combat d’unification chez les super-moyens aura lieu ce samedi 6 novembre 2021 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas et le combat principal auraient lieu vers 22h00 CDMX, 00h00 ET et 21h00 PT.