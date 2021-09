Canelo vs Plant : Ryan Garca prédit chaque Caleb Plant : « Son équipe jettera l’éponge au 8ème round »

Ryan Garcia pense que Canelo lvarez achèvera Caleb Plant. .

La combat entre Canelo lvarez et Caleb Plant a monté en ton et le Canelo Team est venu défendre son coéquipier après les accusations du combattant américain. Le premier est Ryan Garca qui a prédit la victoire en huit rounds.

Dans une interview avec Little Giant Boxing, Garcia a affirmé que, même si ce serait un grand combat pour le style des deux,il s’attend à ce que Canelo le batte au huitième tour et soit en retraite.

“C’est juste une bonne combinaison de style, Tu sais que tu as un boxeur et puis tu as Canelo Il pourrait le faire seul avec un tank et il sait se déplacer en boxe donc ce sera un grand combat à regarder. Mais Canelo ne se contente évidemment pas de le dire, il va les assommer. »

Le roi a mentionné que toutes les déclarations de Plant Ce sont des ordures et maintenant tombent assommés devant le Mexicain.

“Je dirai huit tours, je pense que son coin jette l’éponge. Huit tours à coup sûr. C’est un idiot, c’est pour ça que je veux qu’il soit assommé, parce que tu ne prétends pas que tout le monde triche, c’est stupide.”

D’un autre côté, Il a évoqué la retraite de Manny Pacquiao, un combattant avec qui il allait combattre en début d’année, mais les négociations se sont effondrées.

“Je veux dire qu’il ne craint pas parce qu’il a eu la meilleure course de sa vie, Mais c’est toujours triste de voir ta douleur disparaître, c’est dur, mais tu sais que je suis heureuse pour lui pour devenir président des Philippines, je sais qu’il est candidat à la présidence. C’est ce qu’il va faire encore plus, tu sais, je veux dire, Je pense qu’il est le plus proche de Muhammad Ali, en grandeur, Et je ne pense pas que quiconque à cet âge puisse même se rapprocher de Manny Pacquiao comme étant le meilleur. »