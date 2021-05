Canelo vs Saunders: Billy Joe Saunders: “J’ai attendu toute ma vie pour cette opportunité. Canelo est tombé sur le mauvais homme.”

Billy Joe Saunders prend la parole lors de la dernière conférence de presse avant le combat contre Canelo lvarez. Capture d’écran Youtube Matchroom Boxing

Billy Joe Saunders fait face au plus grand défi de sa vie samedi en se mesurant à Image de balise Canelo Lvarez. Le combat pour l’unification des supermédias est ce qu’il a travaillé toute sa vie et Il ne pense à rien d’autre qu’à gagner, ce qu’il considère que les autres rivaux n’ont pas fait contre le Mexicain.

«J’ai boxé toute ma vie, depuis l’âge de 5 ans. J’ai été traîné dans les champs de gitans. Nous pouvons tous parler de la difficulté de notre enfance, mais je suis ici pour une raison et c’est pour gagner. Je ne suis pas seul pour le combat ou pour le battage médiatique… je suis ici pour gagner. Je pense que ça fait longtemps que les gens sont venus ici pour gagner. Beaucoup arrivent en avion, récupèrent leur chèque et repartent, mais ils n’ont pas le cœur, l’esprit et le QI que je présenterai sur le ring samedi.

Les Britanniques, qui en vedette ‘Gypsy King’, Tyson Fury, en tant que pom-pom girl principale lors de la conférence de presse, il considère que Canelo a oublié ce qui l’a fait devenir champion du monde et cela peut être un avantage, même si J’ai encore une fois laissé en l’air la possibilité d’un amour.

“Canelo a fait des choses brillantes en boxe, c’est un bon champion, mais il y a un moment dans la vie où tu fais face à un défi, et Lorsque vous oubliez d’où vous venez, les difficultés qui vous ont amené ici, cela peut être compliqué. Je pense que tu as croisé le chemin du mauvais homme Samedi soir, pourvu que je sois traité équitablement. J’espère que c’est juste. J’ai hâte de me battre et surtout de gagner. “

Le combat de samedi chez les Cowboys de Dallas sera le plus grand événement de fans depuis le début de la pandémie et l’un des spectacles de boxe les plus regardés de l’histoire américaine, ce qui ne intimide pas Saunders.

“Je crois que J’ai assisté à de grands événements, de l’amateur aux Jeux olympiques, se battre devant des millions de personnes qui regardent. Il y a beaucoup de pression pour nous deux dans ce combat parce que personne ne veut perdre. À la fin de la journée Il y a des Mexicains qui le soutiennent, mais d’autres qui ne le font pas, et j’espère qu’ils soutiennent le «vieux gitan». Nous serons prêts ».