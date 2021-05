Canelo vs Saunders: Billy Saunders: “Battre Canelo sera la plus grande surprise de l’histoire de la boxe”

Billy Saunders menace de faire l’histoire contre Canelo lvarez. .

La combat entre Sal lvarez et Billy Saunders est dans quelques jours et la confiance britannique Je serai victorieux dans la lutte contre le mexicainou est-ce tel qu’il prétend être la plus grande surprise de l’histoire de la boxe.

Le champion des super-moyens WBO a parlé dans une interview pour DAZN et a mentionné que sa confrontation avec Canelo lui donnerait le sommet de la division et une étape énorme dans l’histoire de la boxe s’il sort avec la victoire au Texas.

“J’ai prévu ça dans ma tête et j’en rêve depuis que je suis enfant se battre dans mon salon. Je rêve de ce jour depuis l’âge de cinq ou six ans, j’en suis venu jusqu’ici. “

Saunders a mentionné que personne ne s’attend à ce qui va se passer. puisque je serai la plus grande surprise de la boxe jusqu’ici.

«Ce sera la plus grande surprise de l’histoire de la boxe, je pense. Certainement au cours des 20 dernières années. Je pense que c’est censé être. “

Enfin, il a dit que le combat est la chose la plus importante qui se soit produite dans sa carrière, donc l’argent ou la renommée ne lui importent pas.

«Gagner cela signifie absolument tout pour moi. Plus que de l’argent, plus que de la célébrité, plus que tout. J’ai tellement hâte de gagner, c’est une blague. “