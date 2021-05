Canelo vs Saunders: BJ Saunders: “Canelo devra faire quelque chose de différent pour me battre”

Saunders donne la clé pour battre Canelo. @MatchroomBoxe

Après avoir passé la cérémonie de pesée, les Britanniques Billy Joe Saunders a parlé et a révélé sa stratégie pour être en mesure de battre ce samedi soir à Sortez «Canelo» lvarez.

«J’ai la foi, j’ai l’esprit, j’ai la mentalité gagnante. Je ne viens pas ici pour m’allonger, je viens ici pour gagner. Je ne pense pas qu’Álvarez ait affronté un homme avec autant de cœur et de détermination. pour gagner comme moi », a souligné Saunders.

“Ça va être un bon combat, c’est un grand champion, mais pour être honnête avec toi, Je suis venu ici pour prendre tous ces titres et les prendre d’assaut. Je n’ai pas perdu depuis 2008, 30-0 et invaincu, il doit donc faire quelque chose de différent pour me battre. Pas l’inverse. “

Sur la clé qui peut définir le combat, l’Anglais a déclaré: «La clé de ce combat, évidemment, tout le monde doit être dans son jeu. apporter le meilleur d’eux-mêmes à la table, et tant que j’apporte mon meilleur esprit et mon cerveau, je l’ai. “

“Je suis venu ici pour prendre toutes les ceintures d’assaut! Je suis 30-0 pour une raison! Ces fans ne me dérangeront pas!” – @ bjsaunders_ # CaneloSaunderspic.twitter.com / 29yV5meMJe ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

