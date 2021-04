Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez continue de battre des records: vendez 40000 billets en prévente

Canelo bat le record de prévente. @EddieHearn

De quoi Canelo Álvarez est toujours de l’histoire de la boxe. Le combattant mexicain a battu un nouveau record ce vendredi après avoir réussi à vendre 40000 billets pour son combat contre Billy Joe Saunders dans quelques jours de prévente.

le Le stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas, accueillera le combat et marquera le retour des grandes foules à un événement sportif aux États-Unis après l’arrêt dû à la pandémie de coronavirus et est-ce il y aura plus de 70 mille fans à Arlington.

Canelo cherche l’unification dans les super poids moyens contre le combattant britannique, qui a indiqué son désir de venger tous les combattants anglais tombés aux mains du Mexicain.