Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez est à égalité avec les meilleurs combattants mexicains et justifie la boxe

Canelo Álvarez est à la troisième place parmi les Mexicains les plus gagnants. AP

Canelo Álvarez a une fois de plus donné un spectacle luxueux en battant Billy Saunders au huitième tour, qui n’est plus sorti pour le tour suivant lui donnant le sceptre de la WBO des super intermédiaires. Une victoire qui ne met pas seulement le le champion parmi les meilleurs du monde justifie également la boxe au milieu de tant de spectacles.

Le combattant de Guadalajara a remporté la victoire contre Saunders après avoir porté un coup direct au visage ce qui a causé une pommette cassée, empêchant les Britanniques de voir et de continuer le combat.

La récolte de Canelo le classe non seulement parmi les meilleurs au monde, Cela a marqué sa 16e victoire dans les combats pour le titre mondial, passant à la troisième place en tant que combattant mexicain avec le plus de victoires, seulement derrière Julio César Chávez avec 31 et Ricardo ‘Finito’ López avec 25.

De plus, il est le premier champion à trois ceintures de la division depuis Joe Calzaghe détenait ces trois mêmes titres après sa victoire en novembre 2007 à propos de Mikkel Kessler.

Des personnages qui laissent leur nom dans l’histoire, mais ils donnent aussi un répit à la boxe au milieu de divers changements et de toute urgence pour un vrai spectacle. Ces derniers mois, le sport des poings a été impliqué dans la polémique en raison de l’incursion de la YouTubers Jake et Logan Paul, offrant des spectacles et des combats d’exposition qui laissent beaucoup de malheureux, en plus des retours de Mike Tyson et Floyd Mayweather.

La Le combat de Canelo rejoint les rares qui maintiennent l’essence du sport et en attendant les combats poids lourds qui ces derniers mois sont devenus le centre de la boxe.