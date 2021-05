Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez et Billy Saunders surmontent une intense cérémonie de pesée

Canelo Álvarez et Billy Saunders ont atteint l’échelle menant à leur combat au stade AT&T. .

Canelo Álvarez et Billy Saunders ont passé l’échelle avant leur combat dans le Stade AT&T devant une foule qui a crié le nom du Mexicain, qui cherche à rester avec le Titres super-moyens WBC, WBA et WBO.

Le combattant mexicain est sorti soutenu par Eddy Reynoso et tout le public présent pour peser 167,4 livres. Pour sa part, le chasseur britannique a donné 167,8 livres montrant sa force face aux huées.

C’est en face à face que les deux choses se sont réchauffées, Eh bien, après avoir posé sur la photo avec Eddie Hearn ils sont restés à tenir le regard sans vouloir rompre la traversée, tout ce temps Reynoso tirait le champion mexicain en essayant d’empêcher les choses de monter de niveau.

le L’équipe Saunders est venue l’enlever, sans l’empêcher de dire quelques mots qui ont provoqué la réaction du Canelo qui secoua la tête en signe de déni.

LE FACE FINAL OFF @Canelo vs @ bjsaunders_ # CaneloSaunderspic.twitter.com / nVPVfzK2M2 ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

Le boxeur mexicain était heureux d’être dans le AT&T Stadium domicile des Cowboys de Dallas entouré de tous les fans, qu’il a remercié pour leur soutien.

“Merci d’être ici, merci pour votre soutien, Je les ai déjà manqués. MEXIQUE LONG LIVE. Je suis très reconnaissant avec tout le monde et donnez-leur un grand combat demain », a-t-il déclaré interrogé à la fin de la pesée.

À propos du combat, Canelo a mentionné que ce sera un Combat difficile dans les premiers tours, mais il espère remporter la victoire.

«Je suis prêt pour demain, rien ne se passe. C’est un style très différent, c’est un combattant gaucher mais à ces niveaux Je dois être prêt à tout. Ce sera un combat difficile dans les premiers tours. “

“J’ai déjà été dans de grands combats, je suis prêt pour demain!” – @Canelo pesait 167,4 lb # CaneloSaunderspic.twitter.com / hVQqNu6Jpg ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

Canelo Alvarez c. Billy Joe Saunders Unification en poids super moyen: Titres du WBA WBC Canelo et The Ring. Saunders la WBO

Elwin Soto c. Katsunari takayama Pour le titre de mouche légère WBO de Soto

Kieron Conway c. Souleymane Cissokho; superwelter

Frank Sanchez contre Nagy Aguilera; plein

Marc Castro c. Irving Macias Castillo; super poids coq

Keyshawn Davis contre Jose Antonio Meza; léger

Christian Alan Gomez Duran c. Xavier Wilson poids welter

Kelvin Davis contre Jan Marsalek; poids welter

