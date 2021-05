Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez, la terreur des boxeurs britanniques: Six victimes et Saunders serait le septième

Canelo Álvarez cherche à vaincre son septième combattant anglais en tant que professionnel ce samedi contre Billy Joe Saunders. . images / AP

Saúl ‘Canelo’ Álavarez cherche à continuer à construire son héritage en tant que boxeur et ce samedi, il veut ajouter une nouvelle couronne à 168 livres contre Billy Joe Saunders. Et bien que l’Anglais soit l’un des rivaux les plus forts que le Mexicain ait affronté, les enjeux et l’histoire mettent l’équilibre en leur faveur.

Le champion WBO sera le septième britannique face à Alvarez dans un ring. Les anciens compatriotes de Joe Saunders ont testé la puissance du Guadalajara et sont tombés dans leurs tentatives de surprendre le meilleur livre pour livre, le dernier d’entre eux, Callum Smith en 2020 a été la dernière victime de l’île à subir la puissance du Jalisco, qui après le triomphe a réclamé les premiers sceptres des super intermédiaires.

Cependant La première rencontre de Canelo avec un Anglais a été Matthew Hatton en 2011. Dans cette bataille de 12 rounds, Saúl a prévalu sur les cartes pour réclamer le titre des super welters WBC avec autorité.

Plus tard, Alvarez a eu l’occasion d’affronter Ryan Rhodes dans une défense pour la ceinture verte et or. Le Mexicain a réussi à trouver le KO au dernier tour et a frappé le Sheffield par la courte route. En fait, en 2017, Rhodes a commenté dans une interview avec Sky Sports, qu’il ne pourrait jamais trouver de faiblesses chez son rival.

Le troisième à contester sa chance sur le ring contre Saul était Amir Khan en 2016. Les Britanniques voulaient être menaçants tout au long du combat Et bien qu’il ait essayé d’attraper le menton du combattant, il a fini par être battu avec un tirage au sort au sixième tour.

D’autre part, dans un match de poids moyen, le frère de Callum était le prochain à défier Alvarez. Cependant, Liam Smith a rencontré la puissance de son adversaire pour la neuvième manche et a testé la toile pour de bon avec un crochet au foie. Curieusement, ce procès a eu lieu au stade AT&T.

Alors que pour 2018, Canelo a eu le luxe de terminer Rocky Fielding sans problèmes majeurs. Avec pas mal de chutes, juste au troisième tour, la bagarre s’était terminée au Madison Square Garden.

Maintenant, après avoir battu Callum Smith en décembre et Yildirim lors d’une défense obligatoire en février, le numéro un mondial est convaincu de rentrer dans l’histoire et de revendiquer sa ceinture de troisième division.