Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez: “Le combat contre Saunders est un jour de plus au bureau”

Canelo Álvarez vise l’unification à 168 livres et cherche à s’emparer de la ceinture WBO. @MatchroomBoxe

Ce jeudi, la conférence de presse s’est tenue entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Billy Joe Saunders. Le Mexicain était confiant, mais assuré qu’il n’appréciait pas pleinement son adversaire.

“Très reconnaissant envers les gens, la réponse qu’ils ont apportée. Je suis fier d’apporter la boxe et que c’est la boxe qui ramène tout à la normale. C’est un boxeur avec de nombreuses compétences, en plus d’être gaucher; mais je ne suis pas le même qu’il y a six ans, J’ai plus de maturité sur le ring », a répondu Eddie Hearn.

Concernant la qualité du combat et ses implications, Álvarez a déclaré qu’il était détendu en raison des années qu’il a passées sur le ring et les responsabilités que vous avez assumées. Et il a noté qu’il était désireux de démontrer toute sa puissance.

“J’ai été impliqué dans de nombreux combats importants; c’est un jour de plus au bureau (le duel du samedi). Je suis très heureux d’être ici et de la contribution que nous faisons toujours à cent pour cent. J’arrive pour gagner, la boxe est ma vie et c’est comme ça que je la prends »; souligné.

Pour sa part, Eddy Reynoso a souligné les qualités de l’adversaire britannique. Il a également remercié le public qui ira voir le combat pour l’unification.

«Ce sont les deux meilleurs poids moyens du monde. Et devant 70 000 personnes, rassembler autant de monde est une fierté mexicaine»; a déclaré l’entraîneur de l’équipe Canelo.

Aussi, Reynoso a souligné que les combinaisons Saunders sont l’une de ses principales forces sur le ring: «Billy Joe Saunders est un excellent combattant, champion du monde. Il a de bonnes compétences en boxe et sait défendre, attaquer avec de bonnes combinaisons. En plus de cela, il a un excellent entraîneur; pour quelque chose, il est champion du monde. Nous avons un combat difficile “; manifesté.

Le combat aura lieu le 8 mai au At & T Stadium à Arlington; où bien que le mexicain soit préféré un combat compliqué est prévu pour le coin. La pesée aura lieu vendredi.