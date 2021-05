Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez montre son soutien à Ryan García: “L’équipe est là pour l’aider et le faire revenir plus fort”

Canelo Álvarez soutient Ryan Garcia après avoir quitté le combat avec Javier Fortuna. .

Ryan García a annoncé qu’il se retirerait de son combat contre Javier Fortuna, car il traverse une période difficile en raison de la dépression et de l’anxiété qui l’affligent depuis plusieurs années.

A propos, Canelo Álvarez s’est entretenu avec les médias lors de la conférence de presse avant son combat avec Billy Saunders, et il a affirmé que l’équipe Canelo est là pour le soutenir et l’aider à revenir aussi fort que possible.

“Non, la vérité est que vous n’êtes pas obligé de me donner des explications à ce sujet.Il est qu’il en sait plus sur ses problèmes et s’il voulait prendre du temps, c’est bien, Il faut le soutenir à 100%. Il faut le soutenir pour qu’il revienne plus fort. On ne sait jamais ce qui se passe autour de lui et je peux seulement vous dire que l’équipe est là pour qu’il le soutienne. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il a souffert de dépression ou de problèmes d’anxiété, Le champion mexicain a souligné qu’il est toujours resté fort et a réussi à prendre de l’avance malgré l’adversité.

“Dieu merci, mais non. J’ai eu mes problèmes dans ma vie, mais j’ai toujours réussi à avancer et allez-y et mettez les problèmes de côté. J’ai toujours compris qu’il y avait une solution. “