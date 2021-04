Canelo vs Saunders: Canelo Álvarez prévient: “Je suis prêt à écrire l’histoire”

Canelo Álvarez a son objectif très clair. @HardRockStadium

Ce jeudi, une nouvelle conférence de presse a eu lieu avant le combat d’unification dans les super poids moyens entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Billy Joe Saunders, où le Mexicain a clairement défini ses objectifs.

“La vérité est que faire l’histoire est très important pour nous et ces combats sont importants pour ce que nous voulons réaliser en boxe, je suis très heureux d’être sur cette voie et, comme toujours, de m’entraîner à cent pour cent. “

Canelo comprend très bien qui sera son rival et mis en valeur: “Je sais ce que Saunders a, je sais que c’est un combattant très rapide, ça bouge beaucoup, gaucher, difficile. Mais à ces niveaux, je dois m’adapter à n’importe quel style et Je suis prêt à écrire l’histoire. »

“Je me sens très heureux, c’est évidemment une grande responsabilité de représenter le Mexique à ces dates importantes et je suis très heureux de pouvoir le faire”, a déclaré Álvarez à propos des combats lors du week-end de célébrations pour Cinco de Mayo.

«J’espère beaucoup de soutien de la part des fans, d’entendre tout le monde crier Canelo, ça va être une sensation incroyable. En ce moment je me sens dans mon meilleur moment, je voulais me battre, j’ai eu 13 mois sans combattre et c’est pourquoi j’ai trois combats en cinq mois. Je suis toujours prêt à me battre, la boxe est ma vie. “

De plus, le Mexicain n’a aucun doute sur le résultat du 8 mai prochain: “Je vais gagner sans aucun doute, je m’entraîne à cent pour cent et je suis venu pour gagner, Je veux faire l’histoire C’est la seule chose qui me passe par la tête. “