Canelo vs Saunders: Canelo met fin à l’intimidateur Billy Joe Saunders et ajoute une nouvelle ceinture à sa liste

Canelo donne à Saunders un cours de boxe. @DAZNBoxing

Chaise de boxe. Sal ‘Canelo’ lvarez a mis fin au scandaleux Billy Joe Saunders et a fini par l’exposer en huit tours complets dans le grand retour des fans dans les foules à un combat aux États-Unis après la pandémie de coronavirus.

Canelo a été le dominateur complet contre un décevant Saunders qui a regardé chaque round démêler son combattant professionnel invaincu après 30 combats sans connaître la défaite.

Le combattant mexicain continue de refléter son évolution sur le ring. Chaque combat est meilleur, pas seulement avec les coups de poing. L’amélioration de Canelo repose sur sa grande défense.

Tour par tour monta Álvarez et dans le huitième, tel et comment il l’avait prédit avant le combat, c’était à cause du KO, fracturant la joue de BJ, qui a empêché l’Anglais de sortir en neuvième épisode.

Avec ce triomphe, en plus de mettre fin aux Saunders insupportables, Canelo parvient à ajouter une nouvelle ceinture à sa collection et Il est maintenant un champion des super poids moyen de la WBC, WBA, WBO et Ring Magazine.