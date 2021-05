Canelo vs Saunders: cérémonie de pesée: résumé et résultat de l’échelle de Canelo lvarez et Billy Saunders

Canelo vs Saunder, comment s’est déroulée la cérémonie de pesée avant le match de boxe?

Au MARQUE Claro USA nous aurons tous les détails du combat entre Canelo lvarez et Billy Saunders .

Jusqu’à présent, la pesée directe du combat de Sal lvarez contre Billy Saunders, qui seront les prochaines sLe 8 mai au stade AT&T la maison des Cowboys de Dallas.

Canelo Lvarez et Billy Saunders passent par une intense cérémonie de pesée

Canelo sur Saunders: “Je suis prêt pour demain, rien ne se passe. C’est un style très différent ou c’est un gaucher mais à ces niveaux je dois être prêt à tout. Ce sera un combat difficile dans les premiers tours.”

Canelo au public: “Merci d’être ici, merci pour votre soutien, vous m’avez déjà manqué. VIVA MXICO. Je suis très reconnaissant à tout le monde et leur donne un grand combat demain.”

Pendant ce temps, il Canelo donne les 167,4 livres

Le premier à monter sur la balance est Billy qui donne 167,8 livres,

Le premier à monter sur la balance est Billy qui donne 167,8 livres,

@bjsaunders_: 167,8 livres # CaneloSaunderspic.twitter.com / Nz6JP08FYt ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

Canelo vient chercher l’unification des titres WBC, WBA et WBO super-moyens contre Billy Saunders. Les premiers à monter sont les Anglais, puis le Mexicain, qui est acclamé par tous les participants.

Le combat sera pour lui Titre WBO poids mouche léger, tenu par Elwin Soto, avant Takayama.

Takayama: 107,64

De manière à: 107,8

Messages de bonnes vibrations pour Sal ‘Canelo’ lvarez avant son combat ce samedi 8 mai contre Billy Joe Saunders Ils ont commencé à arriver et l’un des premiers était Javier «Chicharito» Hernndez.

Le champion WBA affronte Cissokho dans un combat au super poids welter.

Conway: 154 livres

Cissokho: 153,6 livres

La carte stellaire arrive. Le dominicain affrontera le cubain Frank Sanchez dans les poids lourds et sera de 10 tours. Le Cubain fait partie de l’équipe Canelo car il est entraîneur pour Eddy Reynoso.

Frank Sanchez: 237,6 livres

Nagy Aguilera: 238,2 livres

Frank Sanchez: 237,6 livres

Nagy Aguilera: 238,2 livres

Nagy Aguilera: 238,2 livres # SanchezAguilera # CaneloSaunderspic.twitter.com / Kj5tmVPn0K ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

Dans la division des super poids coq, Castro affrontera Macas en six rounds.

Castro: 132,4 livres

Château: 127,6 livres

Castro: 132,4 livres

Irving Macias Castillo: 127,6 livres

Irving Macias Castillo: 127,6 livres # CastroCastillo # CaneloSaunderspic.twitter.com / VtUn0vsfCz ? Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 7 mai 2021

Nous nous arrêtons à la pesée du panneau d’affichage pour nous souvenir du redoutable record du Canelo avec des combattants anglais, où il a une marque de six victoires et Saunders pourrait être septième.

Dans un combat léger, le Mexicain arrive Jos Meza contre l’Américain Davis, ce serait six tours.

Meza: 138 livres

Davis: 138 livres

Nous continuons dans la pesée et maintenant ils montent sur la balance dans le poids léger, le mexicain Christian Alan Gmez Durn contre Xavier Wilson.

Christian Alan Gomez Duran: 146,4 livres

Xavier Wilson: 147,8 livres

Le combat des poids welters a réussi le premier test de pesée.

Pour Marsalek: 140,4 livres

Kelvin: 143,8. livres sterling

Canelo Alvarez c. Billy Joe Saunders unification en poids super moyen. Canelo met en jeu le super championnat WBA, le titre WBC et The Ring. Saunders la WBO

Elwin Soto c. Katsunari takayama pour le titre de mouche légère WBO de Soto

Kieron Conway c. Souleymane Cissokho; superwelter

Frank Sanchez contre Nagy Aguilera; plein

Marc Castro c. Irving Macias Castillo; super poids coq

Keyshawn Davis contre Jose Antonio Meza; léger

Christian Alan Gomez Duran c. Xavier Wilson poids welter

Kelvin Davis contre Jan Marsalek; poids welter

15:04 ET | Démarre la transmission de la pesée depuis le Texas à partir de AT&T Stadium qui aura également public

Face à face vibrant ce mercredi avant le combat entre Sal ‘Canelo’ lvarez et Billy Joe Saunders, où les Britanniques ont tenté de provoquer les Aztèques mais le Mexicain a pu rester calme.

Tyson Fury prédit la défaite de Canelo par KO “Les gitans sont là!”, A fait remarquer Saunders à Canelo, qui n’a fait que sourire et n’a pas succombé aux provocations du rival controversé qui affrontera samedi prochain, le 8 mai, au stade AT&T d’Arlington, au Texas.

Saunders a été l’un des premiers boxeurs à sauter pour affronter le Canelo après sa victoire avec Avni Yildirim et depuis lors, il s’est engagé dans des polémiques avec le champion mexicain.

Après avoir revendiqué un possible amour du combat, Saunders affirme maintenant qu’il n’y a pas de conditions équitables et se jette contre le “ petit ” anneau.

“Il n’y a que deux petites choses, et une quand on dit petite est l’anneau. Je laisse à mon équipe. Mais vous n’avez pas de stade de 70 000 personnes et vous dansez dans un ring de 16, 18 ou 20 pieds. Il doit être en bon état, c’est un combat d’unification, une bague légitime, des gants assortis. Nous voulons gagner pour nos familles. Nous mettons nos vies en danger. Je veux juste un «bon lancer de dés» », a déclaré Saunders lundi pour Behind The Gloves.

Le combat tant attendu entre Sal lvarez et Billy Saunders est à quelques jours. Après plusieurs déclarations entre les deux combattants, qui les ont conduits à avoir des affrontements très intenses, ils vont maintenant monter sur l’échelle pour le dernier test avant leur combat du 8 mai au A&T Stadium à Arlington au Texas.

Le concours entre les Mexicains et les Anglais portera sur l’unification des titres super poids moyen des WBC, WBA et WBO. Le combat sera donc l’un des plus importants de ces dernières années dans la division.