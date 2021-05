Canelo vs Saunders: Demetrius Andrade se rend au Texas et qualifie Canelo et Saunders de “ craintifs ”

T-shirt de Demetrius Andrade dans lequel il qualifie Canelo et Saunders de craintifs. @JamelHerring

Canelo lvarez et Billy Joe Saunders ont offert au public l’un des combats attendus. L’unification des poids super-moyens et même si c’était un nuit hystérique au texas, tout le monde n’était pas content.

Le premier sur la liste était Démétrius Andradet. ‘Boo Boo’ était présent au stade AT&T d’Arlington et a dit aux Britanniques et aux Mexicains dans la peur.

“Canelo et Bily Joe avaient peur de se battre contre Boo Boo”Dit le maillot qu’Andrade avait pendant la fonction, faisant référence au fait qu’un combat ne pouvait pas être convenu contre les boxeurs de la fonction de samedi.

C'est toujours bon de rencontrer mon frère Boo Boo Andrade

Andrade est le champion des poids moyens de l’Organisation mondiale de boxe, à 160 livres, et il pensait qu’il pourrait faire un compromis avec les deux super intermédiaires et leurs 168 livres, mais qu’ils ont choisi de ne pas choisir l’Américain pour le combat.