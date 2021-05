Canelo vs Saunders: la réclamation inouïe de justice de Billy Joe Saunders contre Canelo – par taille de bague!

Billy Joe Saunders bouleversé par la petite bague pour le combat contre Canelo. Youtube derrière les gants / @MatchroomBoxing

Canelo Álvarez et Billy Joe Saunders sont déjà au Texas pour le grand combat d’unification de samedi et les ennuis du Britannique sur les conditions du combat se poursuivent.

Après avoir réclamé un éventuel correctif de combat, maintenant Saunders prétend qu’il n’y a pas de conditions équitables et se jette contre le «petit» anneau.

«Il n’y a que deux petites choses, et une quand on dit petite est la bague. Je laisse ça à mon équipe. Mais vous n’avez pas de stade de 70 000 personnes et vous dansez dans un ring de 16, 18 ou 20 pieds. Il doit être en bon état, c’est un combat d’unification, une bague légitime, des gants assortis. Nous voulons gagner pour nos familles. Nous mettons nos vies en danger. Je veux juste un «bon lancer de dés» », a déclaré Saunders lundi pour Behind The Gloves.

Saunders a essayé de clarifier la situation de fixation. “Je n’ai pas dit qu’ils étaient après moi, c’était un malentendu. Ce que j’ai accepté, j’ai accepté. Je ne parlerai pas beaucoup de notre conversation personnelle, nous avons tous les deux raccroché joyeusement le téléphone. Je suis un homme de principe, qu’il s’agisse d’un petit ou d’un gros problème. Si cela a été convenu, pour le meilleur ou pour le pire, il doit en être ainsi. Je veux juste un bon lancer de dés, que je gagne, que je dessine ou que je perds; si c’est juste, c’est juste. S’il m’assomme en 10 secondes, vous pouvez dire qu’il l’a mérité, ou vice versa, il l’a mérité, mais tout est juste pour lui et moi. C’est le principal “.

Tyson Fury, un ami de Saunders et qui sera à ses côtés pour le combat, a rejoint les revendications. “Je veux juste dire: Vous pouvez essayer toutes les astuces du monde, mais vous ne pourrez pas battre Billy Joe. Jouez les gars honnêtes “