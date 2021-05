Canelo vs Saunders: Le fait brutal de battre Saunders par Canelo – il a décroché plus de la moitié des coups puissants!

Canelo Álvarez et les coups brutaux de Billy Joe Saunders. .

Canelo Álvarez a ajouté une ceinture de plus sur son chemin pour unifier les ceintures des poids super moyens en boxe. Billy Joe Saunders n’a pas pu supporter les mots et n’est pas sorti pour le neuvième après une raclée aux mains de celui de Jalisco.

Les cartes peignent un combat dominé par le mexicain après avoir parcouru les deux tiers du chemin, mais il y a une donnée qui montre la brutalité de la punition reçu par le Britannique, qui s’est retrouvé avec un œil fermé et une pommette présumée fracturée: les coups de pouvoir.

Selon les données de Compu Box, Saunders a lancé plus de coups puissants (116 vs 110), mais la défense mexicaine s’est limitée à n’en recevoir que 30 (26%), tandis que Canelo a décroché plus de la moitié des coups puissants (58, 53%).

En plus des dommages aux yeux et aux pommettes, Canelo a fait des ravages au corps, frappant 39 à seulement 6 de Saunders.