Canelo vs Saunders: Quand aura lieu le prochain combat du ‘Canelo’ Álvarez, contre qui et où?

Il s’est seulement écoulé un mois depuis que Saúl ‘Canelo’ Álvarez a battu le Turc Avni Yildirim par KO technique au troisième tour; Cependant, il reste un peu plus de cinq semaines au boxeur de Jalisco pour tenir son deuxième combat de l’année.

À cette occasion, Le Mexicain affrontera le boxeur britannique Billy Joe Saunders sur le ring. Le combat, pour lequel environ 40000 billets ont déjà été vendus, aura lieu au stade AT&T à Arlington, au Texas.

Le concours entre le natif de Guadalajara et le né Welwyn Garden City C’est convenu pour le samedi 8 mai.

Il est né en Angleterre et a 32 ans. En 2008, il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin dans la division poids welter. Il a un record de 30 combats gagnés et zéro défaite; de ces victoires, 14 l’ont été par KO. Son dernier combat était contre son compatriote Martín Murray, qu’il a vaincu par décision partagée le 4 décembre 2020 à Wembley Arena.

« Je suis le seul à avoir le jeu de jambes, les compétences et la mentalité pour vaincre Canelo », Saunders a déclaré il y a quelques semaines.

Le concours est pour l’unification des titres des super-moyens WBC, WBA et WBO.

Selon les informations du site Web Celebrity Net Worth, la fortune de l’homme de Jalisco est actuellement de 140 millions de dollars.

Les concours dans lesquels le combattant de Guadalajara a remporté le plus d’argent sont les suivants: contre Gennady Golovkin (40 millions de dollars lors du premier match et 30 millions de dollars lors du second), contre Amir Khan (25 millions de dollars) et contre Floyd Mayweather Jr. (12 millions de dollars).

Il faut rappeler que le ‘Canelo’ a signé en 2018 un contrat avec Golden Boy Promotions et DAZN de 365 millions de dollars pour 11 combats; mais cet accord a été rompu à la fin de l’année précédente en raison de différences entre le boxeur de Guadalajara et les autres impliqués.