Canelo vs Saunders: Qui est Billy Joe Saunders? Le rival controversé de Canelo pour son prochain combat

Saunders a un record de boxe 30-0 Matchroom

Saúl ‘Canelo’ Álvarez est à quelques jours de revenir sur le ring et il le fera à Billy Joe Saunders, un boxeur britannique né le 30 août 1989 (31 ans).

L’une de ses plus grandes réalisations a été remporter la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 dans la division poids welter. Il était le plus jeune membre de Grande-Bretagne de l’équipe de boxe à 18 ans.

le Le 28 février 2009 a fait ses débuts professionnels contre Attila Molnar et juste au deuxième tour, l’arbitre a arrêté le combat, commençant l’invaincu de «Superb».

Son premier titre est venu dans son onzième combat quand il a affronté son compatriote Gary Boulden et a remporté le titre de la région sud britannique aux poids moyens.. Il a également remporté d’autres titres tels que le titre Commonwealth Middleweight, le titre British Middleweight, le titre WBO International Middleweight, le titre EBU Middleweight, le titre WBO World Middleweight et le titre WBO.

Il a une fiche de 30-0 dont 14 par KO. Son dernier combat a eu lieu contre son compatriote britannique Martin Murray le 4 décembre 2020, gagnant par décision unanime de conserver le championnat des super-moyens WBO.

Il y a eu diverses controverses qui ont englouti ce combat et ont provoqué le désespoir de Canelo et des fans face à l’attitude de Saunders et de son équipe. L’une des premières a été lorsque le père des Britanniques Il a déclaré que le combat était annulé car un accord sur les dimensions de l’anneau n’avait pas été atteint.

Une autre situation était que Saunders ne s’est pas présenté pour la première confrontation entre ces deux car il était en désaccord sur la situation des dimensions de l’anneau. Un autre était par l’équipe de Saunders dans laquelle dans l’hôtel de concentration Ils ont provoqué le Jalician et tout s’est terminé par le dicton mexicain: «Vous êtes un lâche».

Encore une fois, son père a attaqué le Mexicain et a laissé entendre que > dopes consommant de la viande mexicaine trois semaines avant les combats. Saunders a également déclaré qu’il pense que le combat est fixé car il est prévu qu’après ce concours, Alvarez affrontera Caleb Plant pour unifier les titres de 168 livres. Beaucoup ont fait l’objet de controverses autour de ce combat mais tout se terminera ce week-end.

Comment, quand et où regarder Canelo vs Saunders

C’est quand? | Samedi 8 mai 2021 Où est-il? | Au stade AT&T à Arlington, au Texas | Vous pourrez regarder le combat via DAZN et dans MARCA Claro vous pourrez suivre minute par minute le match.