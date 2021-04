Canelo vs Saunders: Tyson Fury: “Canelo s’est battu contre tout le monde, mais jamais contre un gitan; nous sommes une race spéciale”

Billy Joe Saunders vise à être l’un des rivaux les plus dangereux de Canelo lvarez. Images . / .

Sel ‘Canelo’ lvarez Combattez Billy Joe Saunders dans un combat d’unification des super-moyens. Quelques jours après le duel, le champion des poids lourds, Tyson fureur Il est revenu pour montrer son soutien à son compatriote et a assuré qu’une épreuve difficile attend le Mexicain.

Gypsy King, qui dans le passé a affirmé que Saunders “donnez à Canelo un cours de boxe”; J’attribue maintenant sa race comme l’une des clés du combat de mai. En publiant sur Twittera été chargé de soutenir le champion WBO.

“Canelo s’est battu contre tout le monde, mais jamais contre un Gypsy Fighter, nous sommes une race d’animaux qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais rencontré auparavant », a écrit Fury.

Canelo les a tous combattus mais jamais un Fighting Gypsy, nous sommes une race d’animaux différente de tout ce qu’il a rencontré auparavant. , #YESHEWILL domination avec l’aide de Dieu ? TYSON FURY (@Tyson_Fury) 22 avril 2021

En même temps, Tyson a déclaré que “ SuperB ” est au sommet de sa carrière et est prêt à continuer son invaincu (actuellement 30-0): “Saunders est mentalement à 100% au bon endroit, il sait ce qu’il a à faire et il le fera, il se lèvera et revendiquera la grandeur.”

Le combat entre Canelo et Saunders seront le 8 mai prochain au stade AT&T. Le Mexicain est à la recherche d’un nouveau sceptre en sa possession pour se rapprocher de l’objectif d’être le champion incontesté à 168 livres.