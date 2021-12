Canelo vs Usman : Eddy Reynoso le confirme : Canelo vs Usman pourrait se tenir en 2022

Eddy Reynoso s’attend à ce que Canelo affronte Usman en boxe. @charrosbeisbol

On a beaucoup parlé d’un éventuel match de boxe entre Sal ‘Canelo’ lvarez et Kamaru Usman, champion des poids mi-moyens de l’UFC, quelque chose qu’Eddy Reynoso ne déteste pas, entraîneur et manager du combattant mexicain.

Dans une interview avec TUDN, l’entraîneur de l’année a reconnu que C’est dans ses plans que Canelo peut affronter Usman dans un match de boxe et cela amènera de nouveaux fans au sport.

En outre, Reynoso a comparé le possible Canelo vs Usman au combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, il est donc partant pour une exposition contre une figure d’arts martiaux mixtes.

Ce qu’Eddy refuse, c’est que Canelo saute sur d’autres types d’exhibition où ce n’est pas de la boxe, Eh bien, cela pourrait nuire aux réalisations que le pgil mexicain a accumulées tout au long de sa carrière,