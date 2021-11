Canelos contre Plant : Manny Pacquiao : « Canelo Álvarez est le roi livre pour livre »

Manny Pacquiao se rend à Canelo lvarez. .

La Canelo Álvarez s’impose face à Caleb Plant lui a décerné le premier champion incontesté des super-moyens, une étape importante dans la boxe pour le Mexicain qui atteint maintenant le sommet de sa carrière et ce qui le classe comme le roi de la livre pour livre.

Et ce n’est pas que le surnom soit donné seul, sa reconnaissance vient de divers combattants et anciennes stars, comme Manny Pacquiao. Le multi-champion récemment retraité s’est rendu à Canelo Álvarez sur les réseaux sociaux et l’a nommé le « King pound for pound », sur son compte Twitter.

« Félicitations au roi livre pour livre, Canelo, pour avoir marqué l’histoire de la boxe en tant que premier champion incontesté des super-moyens Histoire. Plant s’est bien battu, mais Canelo est trop bon. La boxe est entre de bonnes mains », la légende a tweeté.

Félicitations au roi livre pour livre, @canelo, pour avoir marqué l’histoire de la boxe en tant que premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps. Plant s’est bien battu mais Canelo est tout simplement trop bon. La boxe est entre de bonnes mains. ? Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 7 novembre 2021

Manny est l’un des rares boxeurs à avoir réussi à avoir plusieurs titres dans différentes catégories, avec un total de 12. Ce 2021, il a annoncé sa retraite, laissant vacant le titre de meilleur boxeur du moment.

Un jour avant le combat Mike Tyson l’a nommé le meilleur du temps dans sa catégorie et il l’a prouvé en battant Plant par KO pour enlever le sceptre IBF et être le champion unifié des super-moyens.