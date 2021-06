Canicule 2021 : Comment rafraîchir une ville sans climatisation

Alors qu’une vague de chaleur record s’installait sur le nord-ouest du Pacifique en juin, un chercheur en climatologie nommé Vivek Shandas a fait un tour en voiture avec son fils de 11 ans et a commencé à collecter des données. À l’aide d’un accessoire infrarouge pratique pour son smartphone, il a mesuré les températures à travers Portland alors qu’elles atteignaient des chiffres à trois chiffres sans précédent. Il a été étonné de constater que les températures variaient jusqu’à 40 degrés Fahrenheit de l’extérieur d’un bâtiment à l’autre.

Shandas, professeur à l’Université d’État de Portland, étudie les variations sauvages de la chaleur que vous pouvez trouver dans un seul pâté de maisons. Il dirige le réseau de recherche sur la durabilité de la résilience urbaine aux extrêmes (UREx SRN), un projet financé par la National Science Foundation, et travaille avec le US Forest Service pour étudier comment les arbres peuvent atténuer la chaleur. Il est parfaitement conscient que nos façons de construire peuvent aggraver la chaleur extrême, et il recherche des interventions qui aident les villes à survivre aux vagues de chaleur alors que le changement climatique les rend plus courantes et extrêmes.

Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et les températures continueront de monter en flèche sans que le gouvernement prenne des mesures de grande envergure pour réduire les gaz à effet de serre. Alors que les pays ne parviennent toujours pas à réduire la pollution, ils sont déjà obligés d’aider les communautés à s’adapter au changement climatique rapide. La chaleur est un facteur de stress particulièrement mortel, et bien pire dans les zones métropolitaines qui ont plus de béton que de verdure – qui, aux États-Unis, se produit souvent dans les communautés brunes, noires et autochtones historiquement marginalisées.

Shandas a parlé à Vox de changements mineurs mais significatifs dans la façon dont nous construisons des villes, de la plantation d’arbres à la création de murs de lierre en passant par la peinture des bâtiments en blanc. Une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Les conditions locales peuvent varier de 20 degrés, mais elles sont absentes de la plupart des bulletins météorologiques

Rébecca Leber

Voyez-vous des idées fausses sur cette vague de chaleur?

Vivek Shandas

Nous n’avons pas vraiment une bonne façon de décrire la répartition de la chaleur, rue par rue et jusqu’aux ménages individuels, afin que nous puissions vraiment commencer à comprendre les effets disproportionnés. Historiquement, nous n’avons qu’une seule mesure de la température de l’air, souvent prise dans un aéroport, qui peut vraiment masquer la complexité de la répartition de la chaleur dans une région. Nous obtenons ce nombre monolithique pour une ville lorsqu’il y a une variation d’environ 15 à 20 degrés. Dans cette vague de chaleur, le maximum a été officiellement enregistré à 115°F, mais nous voyions des endroits aussi élevés que 124°F dans certains quartiers de Portland.

Les médias se sont concentrés sur ce concept monolithique d’« îlot de chaleur », où la ville a une température différente de celle de ses environs. Mais changer l’état d’esprit d’une température à des centaines de températures dans une région métropolitaine est profond. Cela signifie que nous aurons un certain pouvoir sur la façon dont nos régions grandissent et changent.

Si nous pensons à la façon dont chaque rue a une température différente en raison de ses caractéristiques – matériaux de construction, couleur, arbres, configuration des bâtiments, orientation – c’est un aperçu approfondi en termes d’obtention de meilleures données et de meilleures preuves sur la distribution des Chauffer. Nous posons la question : pourquoi voyons-nous un quartier tellement plus chaud qu’un autre quartier ? Dans ce cas, un dôme thermique dans le nord-ouest du Pacifique est médié par l’environnement bâti. Franchement, je ne vois pas beaucoup de municipalités poser cette question.

Rébecca Leber

Comment travaillez-vous pour obtenir de meilleures données au niveau granulaire ?

Vivek Shandas

Il existe trois façons d’obtenir des données sur la chaleur.

Satellites : Le soleil envoie de nombreuses petites ondes riches en énergie appelées rayonnement à ondes courtes, qui frappent essentiellement les surfaces qui l’absorbent, la réfléchissent ou la transforment en sucres comme avec les arbres et les plantes. Au fil du temps, ils renvoient cette chaleur dans l’environnement par le biais d’un rayonnement à ondes longues, ce qui est quelque chose que les capteurs et les satellites peuvent capter. Vous pouvez voir ces différences discrètes entre un parking et une pelouse. Si vous marchez, ce que vous ressentez sur votre peau est ce mélange de ce que le parking émet et de ce que la pelouse émet.

Capteurs stationnaires : C’est pourquoi nous avons besoin de capteurs fixes. Souvent, ce que j’entends, c’est qu’il n’y a pas assez de ressources pour installer des capteurs fixes dans toute une région métropolitaine, car les coûts sont prohibitifs et la maintenance est difficile. La ville, ou plus probablement l’État, aura des stations installées à divers endroits autour d’une région métropolitaine – bien qu’il y en ait souvent moins d’une douzaine dans la plupart des endroits avec une population de 200 000 habitants, il n’y a donc pas beaucoup de granularité en termes de données .

Données mobiles: Il est difficile de faire des cartes de la température au niveau de la rue, nous avons donc commencé à collecter des « transects » mobiles le matin, l’après-midi et le soir, ce qui nous donne environ 100 000 à 200 000 mesures sur une journée chaude. Avec cela, nous pouvons vraiment commencer à voir quelle est la variation individuelle de la rue.

Comment refroidir une ville sans AC

Rébecca Leber

Planter des arbres pour rafraîchir les villes et purifier l’air est une idée populaire. La solution peut-elle être aussi simple ?

Vivek Shandas

Je souhaite que ce soit. C’est une partie importante de la solution. Nous avons constaté que les endroits qui ont plus de verdure sont 15 degrés, voire 20 degrés, plus frais que les zones qui n’ont pas d’arbres. Les arbres font de l’ombre, ils respirent l’eau qui rafraîchit aussi le milieu environnant, et ce sont des lieux de rassemblement et de connexion collective lors des journées très chaudes.

Gardez simplement à l’esprit que planter un arbre dans le sol n’est pas nécessairement la chose la plus facile à faire, car il est en concurrence avec les lignes de services publics, il est en concurrence avec les lignes électriques aériennes, il est en concurrence avec les allées, le stationnement et les trottoirs. Faire entrer un arbre dans un endroit est souvent une proposition très difficile, surtout dans un environnement très urbanisé. Les arbres sont une partie essentielle de la formule rafraîchissante, si vous voulez, bien qu’ils ne soient pas les seuls.

Rébecca Leber

Dans quelle mesure d’autres interventions sont-elles utiles, comme peindre les toits en blanc pour refléter la chaleur ou planter des murs et des toits verts ?

Vivek Shandas

Il y a tout un domaine de l’ingénierie qui examine les surfaces hautement réfléchissantes et la façon dont nous les concevons afin qu’elles puissent vraiment rebondir toute cette chaleur pour garder la zone fraîche. Cela a beaucoup d’implications sociales, comme si les gens veulent cela esthétiquement et où, exactement, appliquer cette surface blanche – ce sont des questions sociales et politiques.

On a souvent pensé aux murs végétalisés, ou au lierre sur les murs. En fait, je viens de faire le tour de Portland et j’ai pris un tas de photos avec ma petite caméra infrarouge. La température de surface d’un mur de couleur lierre dans une zone industrielle était d’environ 119°F. Juste à côté se trouvait un mur de couleur non lierre, qui faisait environ 157 ° F – une différence de température d’environ 40 degrés que je pouvais enregistrer avec mon appareil photo.

Cela, pour moi, raconte une histoire sur les très rares fonctionnalités intégrées dont les bâtiments disposent pour tempérer la chaleur. Toutes les rues et tous les bâtiments ne sont pas identiques, nous voulons donc vraiment trouver les solutions qui fonctionnent bien dans des routes spécifiques, des bâtiments spécifiques et des quartiers spécifiques. Nous continuons à redessiner, construire et changer nos villes, mais avec très peu d’attention à la chaleur.

Cela a été ma quête de longue date : comment faire réfléchir les développeurs, les codes du bâtiment, les planificateurs, les architectes paysagistes et les architectes à la manière dont la chaleur va rendre cet endroit plus difficile à vivre, avant même de commencer un bâtiment ? Souvent, ce que nous voyons les constructeurs faire maintenant, c’est lancer du CA dessus.

Rébecca Leber

Comment pouvons-nous construire pour résister à la chaleur, alors ? Devrait-il y avoir une sorte d’exigence pour les constructeurs?

Vivek Shandas

Il n’y a aucun endroit où un code réglementaire officiel l’exige. Quelques municipalités, comme Portland et Chicago, ont créé des codes pour les toits verts pour les bâtiments, principalement pour traiter l’énergie et les eaux pluviales.

Les toits verts ont des avantages pour tempérer la chaleur, car vous avez une couche de végétation sur un toit, qui absorbe la chaleur, et – en particulier si la végétation est arrosée – cela peut vraiment avoir un effet rafraîchissant. Mais souvent, ceux-ci sont très élevés par rapport au sol, nous n’avons donc pas trouvé de preuves empiriques que les toits verts refroidissent ce quartier. C’est beaucoup trop haut et beaucoup trop détaché de l’expérience quotidienne d’une personne marchant sur la route.

Chicago, Portland et Boston ont créé une sorte de liste de contrôle volontaire que les développeurs peuvent utiliser lorsqu’ils conçoivent des bâtiments. Jusqu’à ce qu’un mouvement plus important se produise au niveau fédéral, je ne pense pas que les villes vont nécessairement bouger volontairement, car il y a trop de recul de la part des développeurs.

Comment gérer l’anxiété climatique pendant une vague de chaleur

Rébecca Leber

Vous êtes en plein milieu de cette vague de chaleur. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ?

Vivek Shandas

Je n’aurais jamais imaginé que nous vivrions un jour quelque chose comme ça dans le nord-ouest du Pacifique, au moins pendant les 10 ou 20 prochaines années. Qu’il arrive maintenant est une vraie surprise et un choc.

J’ai un enfant de 11 ans, et nous sommes sortis pendant cette canicule et avons pris des photos avec ma caméra infrarouge. Nous avons vu un groupe de sans-abri le long d’une partie d’une rue animée. Je viens de prendre une photo des tentes dans lesquelles ils résidaient, et ces tentes arrivaient à 135 degrés. J’étais juste absolument abasourdi. Votre corps a une plage de tolérance à la chaleur très étroite, et si vous dépassez 98 ou 99°F, vous rencontrez de sérieux problèmes de thermorégulation.

Rébecca Leber

Qu’est-ce que ça fait, sur le plan personnel, de ressentir les effets du changement climatique sur la chaleur, la région exacte que vous étudiez ?

Vivek Shandas

Je dois retourner auprès de mon fils de 11 ans. Il m’a demandé : “C’est le changement climatique, c’est la pollution, n’est-ce pas papa ?” Et j’ai dit: “Oui, beaucoup.”

Nous allons voir les études d’attribution du changement climatique qui suivront, mais il est très probable qu’il s’agisse d’un événement sur 1 000 ans, en termes de probabilité de températures aussi élevées dans le nord-ouest du Pacifique.

Ma préoccupation est la suivante : quelle est la meilleure façon de gérer l’anxiété et l’inquiétude concernant les impacts futurs ? C’est pour vraiment réfléchir, quelles solutions, actions et agences avons-nous pour atténuer certains de ces problèmes et pour être sûrs que nous restons en sécurité ?

Une partie de la raison pour laquelle mon fils et moi sortons et recueillons ces photos est de vraiment commencer à semer la graine que ce sont des décisions que nous prenons, pour des bâtiments qui seront là dans 50, 70 ou 100 ans. Tenons-nous compte des changements de notre système climatique lorsque nous construisons et concevons ? Cela fait partie de cet exercice — juste pour voir l’idée qu’il y a des actions que nous pouvons prendre.

Passons à des conversations sérieuses sur ce que sont ces actions et ce qu’elles pourraient coûter en termes d’infrastructure, de vies sauvées, de productivité et d’apprentissage par temps chaud. C’est le genre de graines que nous essayons de semer avec ce travail, et je dois le faire pour ma propre tranquillité d’esprit et ma capacité à dormir la nuit.