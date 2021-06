Canicule au Canada: des dizaines de décès à Vancouver au milieu d’un record de 49,5 ° C

in

UNE

n vague de chaleur sans précédent dans l’Ouest canadien a fait des dizaines de morts dans la ville de Vancouver et ses environs.

La chaleur torride s’étend de l’Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, à la province canadienne de la Colombie-Britannique, où la température la plus élevée du pays a été enregistrée mardi – 49,5 ° C (121 ° F) dans le village de Lytton, à environ 155 milles au nord-est de Vancouver.

Selon la police, la chaleur aurait contribué à la mort de 65 personnes dans la ville.

Pendant ce temps, la banlieue de Burnaby a signalé au moins 34 morts subites, dont 38 enregistrées dans la région de Surrey.

“Vancouver n’a jamais connu une chaleur comme celle-ci et, malheureusement, des dizaines de personnes en meurent”, a déclaré le sergent de police Steve Addison.

La Colombie-Britannique a subi près du double du nombre moyen de décès pendant quatre jours de « chaleur extrême ».

Au moins 233 personnes sont décédées entre vendredi et lundi, soit environ 100 de plus que la moyenne sur une période de quatre jours.

Les responsables ont déclaré que le nombre devrait augmenter à mesure que davantage de rapports étaient déposés.

“Depuis le début de la vague de chaleur à la fin de la semaine dernière, le BC Coroners Service a connu une augmentation significative du nombre de décès signalés où l’on soupçonne que la chaleur extrême y a contribué”, a déclaré lundi le BC Coroners Service.

Les coroners recueillent maintenant des informations pour déterminer la cause et le mode de décès et si la chaleur a joué un rôle, selon le communiqué.

Une fille se rafraîchit dans un parc aquatique communautaire à Richmond, en Colombie-Britannique

/ . via .

L’exposition à la chaleur environnementale peut entraîner des conséquences graves ou mortelles, en particulier chez les personnes âgées, les nourrissons et les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques, a déclaré la coroner en chef Lisa Lapointe dans un communiqué.

La Colombie-Britannique a fermé des écoles et des universités lundi alors que les températures montaient en flèche.

Le Canada est bien connu pour son hiver brutal et ses neiges plutôt que pour sa chaleur. Avant le week-end, le maximum historique était de 45 °C, établi en Saskatchewan en 1937.

La canicule est due à un dôme de haute pression planant au-dessus du nord-ouest des États-Unis et du Canada.

Aux États-Unis, Seattle a atteint 42C en milieu d’après-midi lundi, tandis que Portland a atteint 46C après avoir atteint de nouveaux records de 42C samedi et 44C dimanche.