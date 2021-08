Canicule au Royaume-Uni : la date exacte du retour du temps chaud en Grande-Bretagne pour le coup d’envoi de l’été indien | Météo | Nouvelles

in

Les Britanniques ont souffert pendant des semaines de temps de lavage, avec des orages, des pluies torrentielles et des vents violents qui ont frappé le Royaume-Uni. La tempête Evert a frappé le pays fin juillet, coupant de courtes vacances pour quelques séjours dans le sud-ouest, avec des rafales de près de 70 mph frappant près de Cornwall. Alors, à quand le retour des grosses chaleurs ?

Malheureusement pour les Britanniques à la recherche de soleil, ce week-end devrait être un autre lavage, avec des avertissements du Met Office pour les orages actuellement en place.

Les températures s’attardent autour de l’adolescence, début 20C, loin des 30C torrides de début juillet.

Les averses et orages seront accompagnés d’un vent de secteur sud, qui persistera jusqu’à dimanche.

Les prévisionnistes de Netweather préviennent que ce week-end sera “très humide” pour beaucoup, mais avec de “courts écarts” entre les averses si vous avez besoin de courir au magasin ou de prendre l’air.

Ajoutant au potentiel d’un mois d’août torride, l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA) a déclaré que le temps extrêmement chaud pourrait revenir à travers l’Europe.

Le temps chaud devrait faire cuire le Portugal dans une semaine, le mercure devant grimper à 35 °C à 40 °C d’ici le vendredi 13 août.

Ces sommets se dirigeront ensuite vers le nord selon les prévisionnistes, atteignant le Royaume-Uni d’ici le 20 août.

Comme le rapporte le journal portugais Correio da Manha, les prévisionnistes déclarent : « La canicule lève l’alerte en Europe du Nord vers la possibilité de températures dépassant les 30 °C à partir du 20 août au Royaume-Uni et également en Norvège.

Le rapport indique que les conditions pourraient voir des records de chaleur battus, avec des températures de cuisson au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Les prévisionnistes portugais ajoutent que le temps restera chaud jusqu’à la fin du mois, apportant un jour férié d’été étouffant.

Le jour férié d’août est le dernier avant Noël et tombe le lundi 30 août.

Alors que le Met Office dit que la confiance dans cette période est faible, leurs prévisions pour la fin août, le mercure devrait à nouveau être supérieur à la moyenne.

Les Britanniques pourraient potentiellement voir des températures atteignant 30 ° C, avec des températures de référence les plus chaudes de l’année fixées en juillet à 32 ° C.

Si ces conditions perdurent en septembre, le Royaume-Uni pourrait bien connaître un été indien.

C’est à ce moment-là qu’il y a une période de temps anormalement chaud et sec en automne, généralement entre septembre et novembre.

Le Met Office écrit que les températures les plus chaudes enregistrées au Royaume-Uni en octobre et novembre sont de 29,9 °C le 1er octobre 2011 à Gravesend, dans le Kent, et de 22,4 °C le 1er novembre 2015 à Trawsgoed, Ceredigion.