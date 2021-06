Canicule au Royaume-Uni : l’air chaud « instable » des Açores va balayer le Royaume-Uni avec une « perturbation » majeure de la tempête la semaine prochaine | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni : certaines parties de la Grande-Bretagne seront frappées par des orages

Les prévisions montrent que l’air chaud et humide montera à travers la France et la Manche jusqu’en Grande-Bretagne vendredi avant que les tempêtes ne déferlent sur le week-end. Les Britanniques affamés de soleil ont afflué vers les plages, les parcs et les espaces extérieurs cette semaine alors que la nation a connu sa journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent, avec le mercure montant en flèche à un peu moins de 30 ° C lundi.

Le pays se prépare à un changement soudain des conditions météorologiques à la suite d’une vague de chaleur de neuf jours, mais les experts disent qu’une autre explosion de chaleur est en magasin avant l’arrivée des tempêtes.

Dans leurs perspectives pour la fin de la semaine, le météorologue de Net Weather TV Nick Finnis a déclaré: “Le front froid qui stagne sur le sud-est de l’Angleterre et l’Est de l’Anglie, séparant l’air chaud et humide à l’est et l’air d’origine atlantique plus frais et plus frais à l’ouest, semble pour devenir un front chaud qui se déplacera vers le nord et le nord-ouest vendredi.

“Cela est dû au reflux du flux avant un creux d’ondes courtes / dépression orageuse se déplaçant vers le nord sur la France jeudi et introduisant à nouveau un panache chaud / humide de plus en plus instable dans le sud-est pour vendredi.”

Mais ils ont averti que “l’air chaud et humide instable” entraînerait un “risque de nouvelles pluies orageuses poussant vers le nord à travers la Manche depuis la France”.

L’air chaud et humide des Açores devrait apporter des températures douces au Royaume-Uni (Image : WX Charts/Google)

Paddle boarders profitant du soleil (Image : GETTY)

Ils ont déclaré que les tempêtes les plus violentes seraient ressenties dans le sud-est de l’Angleterre et l’East Anglia.

Ils ont ajouté: “Une crête de haute pression s’étendant au nord-est des Açores à travers le nord de la Grande-Bretagne apportera une journée généralement belle, sèche et calme pour l’ouest du Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse.”

Au début du week-end, les orages se dissiperont et le temps sera sec et frais avec des conditions plus fraîches.

Cependant, une autre explosion d’orages plus tard dans le week-end ne peut être exclue.

Les Britanniques ont afflué sur les plages cette semaine et la semaine dernière alors que la canicule s’installait (Image: GETTY)

Net Weather TV a déclaré dans ses prévisions que “d’autres perturbations du creux supérieur de l’Atlantique au cours du week-end contre l’altitude supérieure au-dessus de l’Europe du Sud et de l’Est vont probablement soutenir à nouveau le flux et envoyer une autre dépression orageuse au nord de la France vers le sud du Royaume-Uni, entraînant une menace possible d’orages plus tard samedi et dimanche.”

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a mis en garde aujourd’hui contre un “grand changement” des conditions en Grande-Bretagne cette semaine.

Les prévisions météorologiques indiquent que le temps chaud cédera la place à un modèle mixte qui pourrait entraîner de fortes averses.

Il a également averti que des orages sont possibles dès ce soir, en particulier dans la capitale.

Les Britanniques ont profité de la canicule après des mois de verrouillage (Image: GETTY)

Les piétons marchent le long de la promenade de la plage de Southend (Image : GETTY)

Il a déclaré: “Ce soir, les orages poussent du sud.

“Les pires d’entre eux seront probablement dans le centre et l’est de l’Angleterre, où des pluies torrentielles sont attendues.”

Demain, les tempêtes devraient s’apaiser et les températures devraient baisser légèrement avant que l’air chaud des Açores n’arrive.

Certains prévisionnistes ont prédit que le Royaume-Uni pourrait connaître sa journée la plus chaude de l’année aujourd’hui.

Jusqu’à présent, les températures sont tombées en deçà, mais les experts « hésitent » à exclure cette possibilité plus tard.

Records météorologiques du Royaume-Uni (Image: EXPRESS)

Les amateurs de plage attrapent des rayons (Image: GETTY)

Les températures à Santon Downham, dans le Suffolk, ont atteint un maximum de 28,2 ° C juste avant 13 heures, selon le Met Office.

C’est juste en dessous des 29,7 °C enregistrés à Teddington, Middlesex, lundi, qui a été le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Il précède les orages qui devraient se déplacer dans une grande partie de l’Angleterre, y compris Londres et le sud-est, à partir de 18 heures.

Le Met Office a émis un avertissement jaune signifiant que les gens pourraient voir des inondations dans les maisons et les entreprises, les communautés devenir « coupées », des coupures de courant et des retards dans les transports publics à la suite de fortes pluies.

Chercheurs de soleil sur une plage à Hove (Image: GETTY)

Le prévisionniste Simon Partridge a déclaré: “Le Royaume-Uni a jusqu’à présent enregistré un maximum de 28,2 ° C à Santon Downham dans le Suffolk à 12 h 45, ce qui est malheureusement juste en deçà d’être le jour le plus chaud de l’année.

“Mais j’hésiterais à exclure qu’il fasse plus chaud plus tard dans la journée, car les températures pourraient atteindre 30 ° C, c’est possible.

“Le nuage plus élevé suspendu au-dessus de certaines parties du pays rendra la tâche difficile, car il bloque le soleil et l’empêche de devenir plus chaud, mais nous verrons, il y a certainement un potentiel.”