Canicule au Royaume-Uni : les températures chaudes devraient durer des SEMAINES alors que le graphique devient rouge pour 30 C | Météo | Nouvelles

Les Britanniques ont profité de températures caniculaires et d’un soleil torride ce week-end férié alors que le mercure montait en flèche jusqu’au milieu des années 20. Les températures estivales devraient durer encore plusieurs semaines, les dernières cartes météorologiques prévoyant des sommets de 29 ° C. Les cartes montrent également que le mercure ne devrait pas descendre en dessous de 20 °C au cours des prochaines semaines, bien que des températures plus fraîches soient prévues pendant la nuit.

Les graphiques de température de Netweather montrent que la chaleur torride devrait se poursuivre cette semaine, avec une prévision de 24 ° C cet après-midi.

La carte, valable pour 18 heures le mardi 1er juin, montre qu’une grande partie de l’Angleterre et du nord de l’Écosse vire au rouge foncé alors que le mercure atteint le milieu des années 20.

Les températures les plus élevées sont attendues dans le sud-est de l’Angleterre.

Mercredi devrait être encore plus chaud, avec des prévisions de 25 °C en fin d’après-midi.

La carte montre des sommets de 24 ° C dans l’ouest de l’Angleterre, avec une grande partie du Pays de Galles et du sud pour profiter d’un soleil brûlant.

Le meilleur du soleil devrait arriver jeudi, une grande partie du sud-est devient rouge foncé à mesure que le mercure monte en flèche.

Des maximums de 26C sont prévus dans le sud-est, avec des prévisions de 25C dans une grande partie de l’East Anglia.

Le week-end devrait être caractérisé par des conditions tout aussi chaudes, avec des pics de 24°C prévus.

Le Met Office a résumé les cinq premiers jours de juin comme “très chauds avec beaucoup de soleil pour la plupart des régions”.

JUST IN: Prévisions météo: combien de temps la canicule se poursuivra-t-elle?

Le lundi 14 juin devrait être une autre flambée, avec une carte météo montrant une grande partie du Royaume-Uni virer au rouge foncé alors que les températures montent dans les années 20.

Mardi devrait être encore plus chaud, avec des pics de 29°C prévus dans la capitale.

D’autres régions du Royaume-Uni peuvent s’attendre à des sommets de 26 ° C.

Jim Dale, météorologue principal chez British Weather Services, a déclaré à Express.co.uk que le temps chaud devrait durer une grande partie du mois, avec 30 °C attendus avant juillet.

Le prévisionniste a déclaré que le temps chaud devrait durer au moins jusqu’à la mi-juin, bien que la fin du mois pourrait voir des averses et des conditions orageuses s’installer.

Il a déclaré que la canicule est due à “la haute pression et à l’air importé d’un continent proche encore plus chaud”.

M. Dale a ajouté: “Compte tenu du printemps froid et du mois de mai humide, cette période de temps beaucoup plus chaud était toujours au rendez-vous, donc c’était prévu et maintenant c’est là.

“Cela ne veut pas dire que le reste de l’été se déroulera de même ; en effet, ne soyez pas surpris si la saison s’avère mitigée, ponctuée d’averses, d’orages et bien plus tard dans la période, d’activité ex-ouragan.”