BBC Weather prévoit des conditions chaudes mais orageuses en Europe

Le Royaume-Uni devrait connaître le jour le plus chaud de l’année, car les températures pourraient atteindre 30 ° C (86 ° F) dimanche après-midi. La température la plus chaude enregistrée jusqu’à présent cette année était de 28,3 ° C (82,94 ° F) à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin. Samedi sera également très chaud pour l’Angleterre, le Pays de Galles et la majeure partie de l’Écosse, avec des températures généralisées atteignant 25 ° C, selon Met Office prévisionniste Marco Petagna.

La météorologue de la BBC Weather, Louise Lear, a également prédit que la haute pression ferait également grimper les températures à 30 ° C dans le sud-est de l’Angleterre lundi.

Mais elle a ajouté que d’ici mercredi la semaine prochaine, il pourrait y avoir un “vrai changement” car la basse pression de l’Atlantique pourrait refroidir l’air chaud.

Mme Lear a déclaré: “Le front météorologique continuera de se diriger régulièrement vers le sud, mais encore une fois, alors qu’il se dirige vers cet anticyclone, il va s’affaiblir, il n’y a donc qu’une bande de nuages ​​autour et lundi et mardi à travers le centre et sud de l’Angleterre, nous avons encore cette chaleur, peut-être pas aussi chaude.

“Derrière ce front, de l’air légèrement plus frais, des températures encore une fois au milieu de l’adolescence, peut-être au bas de la vingtaine.

“Nous pouvions voir 29C dans le sud-est lundi.

“Donc, pour l’Angleterre et le Pays de Galles alors que nous nous dirigeons vers mardi, encore une fois sec et ensoleillé, 28C est 82F, mais le vrai changement commencera à arriver potentiellement mercredi.

“Il y a une zone de basse pression qui va se déplacer au large de l’Atlantique, beaucoup d’isobares collent au flanc sud de cette dépression, donc les vents se lèvent vraiment et cela pourrait apporter un changement à notre temps alors que nous traversons les dernières étapes de la semaine prochaine.

“Nous commençons à perdre les tons roux et les jaunes, voire le bleu, l’air plus froid, commencent à arriver à travers le pays, ce qui signifie qu’il se sentira certainement nettement plus frais.

“Il y aura beaucoup de temps sec autour, mais parfois il va y avoir de la pluie principalement au nord et à l’ouest et ces températures retomberont là où elles devraient être vraiment pour cette période de l’année.”

Paul Michaelwaite de Netweather a également mis en garde contre un changement à l’horizon la semaine prochaine en raison du renforcement du jet stream.

Il a déclaré: “Vous aimez le soleil et la chaleur? Profitez au maximum des jours à venir car il y a des changements (lents) en cours avec une basse pression qui commence à s’installer la semaine prochaine.

“Dimanche devrait être le pic de chaleur généralisée, avec des températures allant largement jusqu’au milieu de la vingtaine, voire même élevées.

“Au-delà de cela, avec la basse pression qui commence à faire sentir sa présence au nord ou au nord-ouest du Royaume-Uni, ce ne seront que ceux plus au sud-est qui garderont la chaleur pendant quelques jours de plus au moins, avec environ 30 ° C possible dans le sud-est lundi .

“La raison du changement est que le courant-jet s’est renforcé ces derniers jours et se situe actuellement dans le nord du Royaume-Uni.

“Il se dirigera vers le nord jusqu’à dimanche alors que les hautes pressions montent sur les îles britanniques, mais en aval de l’autre côté de l’Atlantique, il restera fort.

“Cela entraînera une dépression entre l’Islande et l’Écosse lundi, écrasant assez rapidement l’anticyclone plus au sud et apportant de la pluie en Écosse à partir de dimanche soir.

“Il y aura ensuite une autre dépression plus vigoureuse, qui se déplacera probablement plus au sud mardi et mercredi, apportant du vent et de la pluie dans le nord-ouest, mais aidant potentiellement à pomper une autre portion de chaleur dans le sud-est.

“Ensuite, plus tard dans la semaine et dans le week-end, de nombreux modèles apportent un autre creux, il y a une certaine incertitude sur celui-ci avec un ou deux modèles l’approfondissant et l’amenant à travers le pays.”

Les prévisions du Met Office entre le mercredi 16 juin et le vendredi 25 juin prévoyaient également une “influence atlantique” pour apporter pluie et vent.

Les prévisions indiquaient: “Restant probablement chaud, peut-être très chaud et humide vers le sud-est dans un premier temps avec le risque que quelques orages se développent du sud plus tard mercredi jusqu’à jeudi.

“Des nuages ​​et de la pluie plus au nord et à l’ouest apporteront des conditions plus fraîches mercredi.

“L’air plus frais est alors susceptible de se propager au reste du pays, entraînant un changement vers des conditions beaucoup plus fraîches et plus changeantes pour le reste de la semaine, avec un faible risque de retour d’air chaud et humide vers l’extrême sud-est parfois.

“Au cours de cette période, il existe un accord raisonnable pour qu’une influence atlantique apporte des épisodes occasionnels de pluie ou d’averses entrecoupés de conditions plus sèches et plus ensoleillées.

“Dans l’ensemble, les températures sont susceptibles d’être proches, ou peut-être légèrement inférieures à la moyenne.”

Mais avant cela, M. Petagna a déclaré dimanche que les températures pourraient atteindre plus de 30 ° C dans le sud-est, ce qui n’a jamais été vu le 13 juin.

Il a déclaré: “Ce sera certainement le plus chaud des deux jours pour beaucoup au Royaume-Uni.

“En termes de si ce sera le jour le plus chaud de l’année, ce sera proche, je m’attends à ce que certaines zones aient de bonnes chances d’atteindre au moins 29C (84,2F), ce qui en ferait le plus chaud.

“C’est à cause d’un courant-jet à haute pression venant du sud-ouest, apportant avec lui du soleil et des températures chaudes et sèches.”