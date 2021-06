Canicule aux États-Unis : des records de température ont été battus dans le nord-ouest du Pacifique

in

La vague de chaleur à travers le nord-ouest du Pacifique américain a battu des records de température de tous les temps dans des endroits peu habitués à une chaleur aussi extrême.

Portland, dans l’Oregon, a atteint 43,3 °C (110 °F) dimanche, battant le record de température de 42,2 °C (108 °F), établi un jour plus tôt.

À Eugene, dans l’Oregon, les essais d’athlétisme américains ont été interrompus dimanche après-midi et les fans ont été invités à évacuer le stade en raison de la chaleur extrême.

Des records étaient battus dans toute la région et les températures torrides devraient devenir encore plus chaudes lundi.

Il y a également eu des coupures de courant. Portland General Electric a déclaré qu’environ 3 000 clients étaient sans électricité dans la grande région de Portland hier après-midi. Puget Sound Energy a signalé une baisse de 3 400 clients dans la grande région de Seattle.

Il a fait si chaud à Seattle que le service des parcs de la ville a fermé une piscine communautaire dans la partie sud de la ville en raison de « températures dangereuses et dangereuses de la terrasse de la piscine ».

Le comté de King a fermé plusieurs sites de test Covid-19 en raison de la chaleur, tandis que Seattle a ouvert des succursales supplémentaires de bibliothèques publiques pour fournir des centres de refroidissement supplémentaires, a rapporté le Seattle Times.

Les trains légers sur rail de Seattle pourraient devoir fonctionner à des vitesses réduites en raison de la chaleur excessive sur les voies, provoquant des retards qui pourraient se poursuivre pendant la semaine de travail, a déclaré Sound Transit.

La vague de chaleur s’est également déplacée dans l’Idaho, où des températures supérieures à 38 ° C (100 ° F) sont prévues à Boise pendant au moins sept jours à partir de lundi.

Les résidents de Portland remplissent un centre de refroidissement d’une capacité d’environ 300 personnes

L’Ontario, Oregon – une ville près de la frontière de l’Idaho – pourrait voir au moins une semaine de températures à trois chiffres, dont un maximum de 109 F (42,8 C) mercredi, ont déclaré les prévisionnistes.

Les villes rappelaient aux résidents où les piscines, les pataugeoires et les centres de refroidissement étaient disponibles et exhortaient les gens à rester hydratés, à surveiller leurs voisins et à éviter les activités pénibles.

Pourtant, environ 3 000 athlètes ont participé dimanche à un triathlon Ironman à Coeur d’Alene, Idaho. Le départ de la course a été avancé jusqu’à 5 heures du matin pour tenter d’éviter le pire de la chaleur.

Les organisateurs de la course ont déclaré qu’ils avaient 62 000 livres (28 000 kilogrammes) de glace dans les stations d’hydratation, les stations de brumisation et les serviettes réfrigérées à distribuer aux athlètes, a rapporté KHQ-TV.

Le service d’incendie de Coeur d’Alene a fait venir des pompiers et des ambulanciers paramédicaux supplémentaires, car ils voient généralement des appels de déshydratation supplémentaires pendant l’événement. Plutôt qu’une équipe de 17 pompiers, ils avaient une équipe de 60 dimanche, a rapporté KREM-TV.

Le NWS de Coeur d’Alene a déclaré que la météo de cette semaine “sera probablement l’une des vagues de chaleur les plus extrêmes et les plus prolongées de l’histoire enregistrée du nord-ouest de l’intérieur”.

Le temps caniculaire a été causé par un “dôme de chaleur” étendu garé au-dessus du nord-ouest du Pacifique.

Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique, affirme que la canicule de plusieurs jours était un avant-goût de l’avenir alors que le changement climatique remodèle les conditions météorologiques mondiales.