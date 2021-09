Canicule en Europe : le continent enregistre son été le plus chaud jamais enregistré | Météo | Nouvelles

Le service Copernicus de l’UE sur le changement climatique a fait cette annonce aujourd’hui alors que plusieurs villes de France ont enregistré leurs journées les plus chaudes de l’année. Les experts ont déclaré que la température moyenne de l’air en surface en juin-août était proche de 1,0 °C au-dessus de la moyenne 1991-2020. Les étés les plus chauds précédents, 2010 et 2018, étaient de 0,1 °C plus froids.

Les archives de Copernic remontent à 1950 mais sont recoupées avec d’autres ensembles de données qui remontent au milieu du XIXe siècle.

L’agence de l’UE a déclaré qu’à l’échelle mondiale, le mois d’août de cette année était, avec le même mois de 2017, le troisième plus chaud jamais enregistré avec plus de 0,3 °C de plus que la moyenne 1991-2020.

Pour l’Europe, le mois dernier était proche de la moyenne 1991-2020, mais avec des conditions contrastées à travers le continent.

Ceux-ci comprenaient des températures maximales record dans les pays méditerranéens, des températures plus chaudes que la moyenne dans l’est et des chaleurs généralement inférieures à la moyenne dans le nord.

Pendant ce temps, une « pompe à chaleur » a fait monter en flèche le mercure en France, avec des températures de 10 à 15 °C supérieures à la moyenne saisonnière.

Une masse d’air chaud du Maghreb a englouti tout le pays.

Dès aujourd’hui, les températures étaient déjà à un niveau élevé, la plupart du temps au-dessus de 20C.

De plus, un vent de sud a surchauffé la côte basque, avec des températures enregistrées à 30C à Ciboure à 5h du matin.

Il y a eu des pics de 39°C au Pays basque, selon les rapports locaux.

La chaleur devrait s’intensifier, les trois quarts du pays enregistrant des températures supérieures à 30 °C.

Météo-France a prévu des maximums de 33C en Bretagne, Touraine, Poitou et Berry.

Les prévisionnistes ont déclaré que les habitants de certaines régions se prélasseraient dans une chaleur étouffante du lundi au mercredi.

Mais ils ont averti que ce temps ne durerait probablement pas au-delà.