Canicule en Europe : le graphique montre les villes de l’UE piégées dans des sommets estivaux INTENABLES d’ici 2050 | Monde | Nouvelles

Les données météorologiques ont présenté des preuves irréfutables du changement climatique depuis des décennies, mais les humains n’ont pas encore eu à compter avec le pire de ce que la crise imminente offre. L’année dernière a ouvert une fenêtre sur ce qui pourrait arriver pour l’Europe, avec des températures dépassant les 50 °C dans certaines parties de l’Italie. Un graphique montre exactement à quel point cela pourrait empirer au cours des prochaines décennies.

Dans les années allant jusqu’en 2050, les scientifiques s’attendent à ce que certaines des villes les plus influentes d’Europe puissent voir un changement de température marqué.

Et les données du géant des statistiques Statista ont dévoilé à quel point cela pourrait devenir grave.

Le site a compilé des données de la revue à comité de lecture PLOS One montrant les augmentations de température estimées au cours du mois le plus chaud dans les capitales de l’UE.

La plus chaude de toutes, la capitale slovène Ljubljana, verra ses températures les plus extrêmes augmenter de près de 10 °C.

Deux des capitales les plus influentes du continent – Paris et Berlin – verront leurs moyennes respectives augmenter de 6,2%.

Les deux sont relativement froids par rapport aux autres, mais les nouvelles moyennes se situeront à 32,2 °C et 30,2 °C.

De nombreux touristes voudront savoir comment certaines des capitales les plus chaudes de l’UE pourraient se comporter d’ici 2050.

Madrid, où les températures augmenteront de manière prudente par rapport à d’autres villes, deviendra insupportablement chaude en été.

La température moyenne actuelle de la capitale espagnole en juillet est de 23 °C, mais les maximums peuvent atteindre 33 °C.

La prédiction PLOS indique que d’ici 2050, les températures les plus élevées de Madrid augmenteront de 6,4 ° C.

Corriger les températures moyennes avec cette prédiction signifie que dans 29 ans, Madrid devra compter avec une température moyenne de 29,4C.

Et les températures les plus élevées imiteront les températures jamais vues plus au sud en Afrique, atteignant potentiellement 39,4 ° C.

En Italie, où les températures ont frôlé les 50 °C en 2021, la capitale Rome connaîtra une situation similaire.

La température quotidienne moyenne actuelle est de 26,6 °C et PLOS s’attend à ce qu’elle augmente de 5,5 °C.

D’ici 2050, la vie quotidienne à Rome tournera autour d’une nouvelle moyenne de 32,1 °C.

Les températures culmineront à un maximum de 36,5 ° C, passant du maximum actuel de 31 ° C.