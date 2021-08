Canicule, mousson inhabituellement tardive et pluies record – Delhi a connu un mois de juillet particulier sur le plan météorologique

in

La température maximale moyenne pour juillet était de 36,5 degrés Celsius contre une moyenne de longue période de 35,5 degrés Celsius. (Image représentative)

Juillet a été météorologiquement particulier pour Delhi, car il a connu cinq jours de canicule, le maximum depuis 2012, une mousson inhabituelle retardée de deux semaines et des précipitations qui ont battu des records de près de deux décennies.

Le mois a commencé avec la capitale nationale enregistrant trois jours de canicule au trot – le 1er juillet, le 2 juillet et le 3 juillet.

La température maximale moyenne pour juillet était de 36,5 degrés Celsius contre une moyenne de longue période de 35,5 degrés Celsius.

Le bureau météorologique a eu du mal à prédire avec précision quand la mousson atteindrait la capitale et a fait l’objet de vives critiques lorsque le système éolien a manqué à plusieurs reprises Delhi malgré des conditions favorables.

Malgré la mousson qui n’a touché Delhi que le 13 juillet, ce qui en fait la plus retardée depuis 19 ans, la capitale a enregistré 16 jours de pluie dans le mois, le maximum des quatre dernières années. Trois jours de pluie ont été enregistrés avant que la mousson n’atteigne la ville, selon les données du département météorologique indien.

L’observatoire de Safdarjung, considéré comme le repère officiel de la ville, a reçu 507,1 mm de précipitations en juillet, soit près de 141 % au-dessus de la moyenne sur longue période de 210,6 mm. Il s’agissait également de la pluviométrie maximale du mois depuis juillet 2003, et la deuxième plus élevée jamais enregistrée.

En 2013, Delhi avait reçu 340,5 mm de pluie. Le record de tous les temps est de 632,2 mm de précipitations en juillet 2003, selon l’IMD.

Dans l’ensemble, Delhi a enregistré jusqu’à présent 570,1 mm de précipitations depuis le 1er juin, date du début de la saison des moussons, contre la normale de 281,9 mm, ce qui représente un excès de 102%.

Sur les 16 jours de pluie en juillet, Delhi a reçu de fortes précipitations à trois reprises : du 18 au 19 juillet (69,6 mm), du 26 au 27 juillet (100 mm) et du 29 au 30 juillet (72 mm).

La plupart des 100 mm de pluie enregistrés les 26 et 27 juillet se sont produits en seulement trois heures. C’était aussi le maximum de précipitations en 24 heures au mois de juillet en huit ans. En 2013, Delhi avait reçu 123,4 mm de pluie le 21 juillet.

En outre, de fortes pluies ont également été observées à l’observatoire de Ridge le 15 juillet (107,4 mm) et à l’observatoire de Palam les 20 juillet (67,6 mm) et 28 juillet (68,7 mm).

Les précipitations enregistrées en dessous de 15 mm sont considérées comme faibles, entre 15 et 64,5 mm sont modérées, entre 64,5 mm et 115,5 mm sont importantes, entre 115,6 et 204,4 sont très importantes. Tout ce qui dépasse 204,4 mm est considéré comme une pluie extrêmement abondante.

L’IMD mesure la performance de la mousson dans cinq catégories : excès important (les précipitations sont supérieures à 60 % de la normale), excès (20 % à 59 % de plus que la moyenne), normal (moins 19 à 19 % de la normale), déficit ( moins 20 pour cent à moins 59 pour cent) et un déficit important (60 pour cent sous la normale).

