Canicules, sécheresses et pluies torrentielles se multiplient

27/07/2021 à 17h00 CEST

Quelques jours après la présentation du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les conséquences des phénomènes climatiques se multiplient dans toutes les parties de la planète, avec des vagues de chaleur, des sécheresses, des pluies torrentielles ou des inondations. Le temps semble sauvage.

Le sixième rapport du GIEC devrait fournir les fondements physiques de l’état actuel de la planète et des effets du changement climatique, après son approbation lors de la 54e session de l’organe onusien qui a entamé ses débats hier, lundi.

Ces informations permettront de collecter « tous les aspects qui affectent le climat, tels que l’état des océans, les changements de température ou les événements extrêmes& rdquor;, Sergio Bonati, technicien en énergie de l’organisation environnementale WWF, a expliqué à ..

Depuis la publication du rapport lié au réchauffement climatique de 1,5 degré, en octobre 2018, “on a vu que plus de documentation et d’informations scientifiques en général ont été publiées”, dit Bonati, il est donc prévisible que” ce rapport donne plus de visibilité sur le contexte du changement climatique & rdquor ;.

Parce que l’augmentation de la température « altère le fonctionnement du climat au niveau mondial, produisant ces situations que l’on appelle désormais extrêmes, mais qui vont devenir de plus en plus normales., comme l’augmentation du nombre de jours sans précipitations, qui entraîne un risque associé de sécheresse, d’incendie ou de précipitations plus abondantes & rdquor ;.

Les scientifiques prévoient que les effets climatiques « augmenteront en raison des projections actuelles & rdquor ; : la température moyenne mondiale va continuer à augmenter au cours des prochaines décennies et à mesure qu’il s’intensifie, « les effets du changement climatique vont augmenter & rdquor ;.

Moins de pluie et plus de chaleur en Espagne

Moins de pluie et plus de chaleur en EspagneEt c’est ce qu’on voit déjà dans la zone méditerranéenne, les températures augmenteront de plus d’un degré par rapport aux autres zones de la planète, selon les prévisions scientifiques.

En Espagne, le climat change : il y a eu un Baisse de 6 % des précipitations au cours de la dernière année hydrologique –du 1er octobre à la première semaine de juillet–, selon les données de l’Agence nationale de météorologie (Aemet).

Actuellement, les bassins des fleuves Guadiana et Guadalquivir n’ont accumulé que 37,8% et 38,6% dans leurs réservoirs d’eau de barrage, respectivement.

En janvier dernier, la tempête « Filomena & rdquor; téléchargé un chutes de neige sans précédent dans le centre de l’Espagne, qui a provoqué le chaos pendant quelques jours à Madrid, avec la chute d’arbres, la coupe de plusieurs services ou encore la mort de milliers d’animaux de ferme qui n’ont pas résisté aux températures minimales enregistrées.

En outre, selon un rapport présenté vendredi dernier par Naturklima, la Fondation régionale pour le changement climatique de Guipúzcoa, au nord de la péninsule, la température a augmenté de 1,2 degrés dans cette province depuis 1970, période au cours de laquelle les six années avec les températures les plus élevées ont été enregistrées dans cette région depuis qu’il y a des records.

Dans le reste de l’Europe, il y a quelques jours, en Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche ont été enregistrés pluies torrentielles qui ont laissé des inondations avec des centaines de morts, des disparitions et des dégâts incalculables, surtout dans les deux premiers pays.

Élévation du niveau de la mer

Élévation du niveau de la merEn revanche, la montée du niveau de la mer provoque le naufrage de nombreuses îles comme le Vanuatu, en Océanie, ou les îles américaines de Tanger, devant l’état de Virginie où vivent environ 500 personnes, ou encore celui de Jean Charles, dans l’état de Louisiane, d’où ses habitants ont dû partir.

Dans le Pacifique, les habitants des îles Kiribati ont demandé plus d’actions et d’engagements climatiques car leur territoire s’enfonce.

Selon un rapport de « Save the children & rdquor; présenté en avril dernier, plus de 700 millions d’enfants vivent dans 45 pays à risque de souffrir de phénomènes climatiques comme les sécheresses ou les ouragans.

Sécheresses et feux de forêt

Sécheresses et feux de forêtEt les sécheresses, les températures élevées ou les incendies de forêt sont ceux qui sont enregistrés en Amérique du Nord, en particulier dans les États de Californie et d’Oregon où le manque de précipitations a laissé des sécheresses qui ont cédé la place à des incendies de forêt brûlant des dizaines de milliers d’hectares, des maisons et des provoqué l’évacuation de milliers de personnes.

Pero también en Canadá, donde este sábado se han llegado a registrar 400 incendios forestales en las provincias de Ontario y Columbia Británica, algo menos que días precedentes, pero han provocado la evacuación de miles de personas, tras el registro de temperaturas inusualmente altas desde finales de juin.

Et aussi en Amérique latine, où les sécheresses affectent une grande partie de l’Amérique centrale provoquant des migrations climatiques vers le nord, des pluies torrentielles en Colombie avec plus de 10 000 familles touchées ou des incendies en Amazonie qui altèrent le climat sur tout le continent.

Des sécheresses qui affectent des millions de personnes en Afrique, mettant en péril leur sécurité alimentaire et les rendant dépendantes de l’aide internationale.

En Angola, selon Amnesty International a averti la semaine dernière, des millions de personnes dans le sud du pays sont menacées de famine sévère et des milliers ont été forcées d’abandonner leurs maisons en raison de la pire sécheresse des 40 dernières années.

Disparition des glaciers

Disparition des glaciersSans oublier la disparition des glaciers à travers le monde, source d’eau pour de nombreux agriculteurs et familles en milieu rural.

Selon Bonati, de ces effets, “les plus pertinents sont l’augmentation du niveau des océans, la réduction et la fonte des glaciers, et la probabilité d’une augmentation des événements météorologiques extrêmes & rdquor;, tels que ceux observés en Europe du Nord et “Peut-être ceux qui ont le plus d’impact sur la population humaine & rdquor ;.

Par conséquent, il avertit que «il est entre nos mains et dans tous les pays du monde d’arrêter l’augmentation de la température pour minimiser la probabilité de ces événements & rdquor ;.

« Nous ne sommes pas si conscients de l’augmentation de la température ou de l’élévation du niveau de la mer, de la diminution ou de la rareté de l’eau douce. Cependant, les impacts tels que l’Allemagne sont ceux qui donnent plus de visibilité & rdquor; au changement climatique & rdquor ;.

« Nous sommes au bord du gouffre & rdquor;

« Nous sommes au bord du gouffre & rdquor;Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutérres, a prévenu que nous sommes “au bord du gouffre & rdquor; en raison du changement climatique, et à Madrid, le 2 juillet, il a mis en garde, lors d’un panel avec la ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, contre « le manque de confiance & rdquor; entre pays développés et pays en développement pour faire face à la crise climatique.

Ce dimanche Gutérres a exigé que les pays du G20 plus d’ambition dans la lutte contre le changement climatique, en soulignant une fois de plus que la planète a besoin de l’engagement des puissances économiques dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au cours de ce siècle.

La réunion des ministres de l’environnement et de l’énergie du G20 qui s’est tenue à Naples (Italie) s’est terminée dimanche dernier sans accord dans ce domaine.

En novembre prochain, le Sommet sur le climat doit se tenir à Glasgow (Royaume-Uni), une réunion au cours de laquelle il devrait parvenir à un engagement mondial pour réduire les émissions responsables du réchauffement climatique.

Site Internet du GIEC : https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

