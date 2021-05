Cañizales est déjà au Mexique prêt à se battre

Photo: Majo Gómez

Le champion minimum de la World Boxing Association (WBA), le Vénézuélien Carlos Cañizales (22-0-1, 17KOs), est arrivé ce samedi à Mexico, où le 28 mai il défendra son titre face au boxeur local Esteban Bermúdez (13 -3-2, 9KOs).

Triple C, comme le gladiateur sud-américain est connu, n’a pas été dans un ring depuis 2 ans, cependant, il affirme que ce ne sera pas un inconvénient pour défendre son sceptre. «Je ne me suis jamais séparé du gymnase, je me suis toujours entraîné et je ne m’inquiète pas pour ça. J’ai toujours travaillé de la même manière, j’ai été constant et je ne pense pas avoir de problèmes parce que j’ai été actif », a déclaré le monarque.

Cañizales est un homme habitué à se battre dans des arènes hostiles. Il l’a fait au Japon à deux reprises, le premier contre Ryoichi Taguchi en 2016, lorsqu’il a été sacré champion et le deuxième lors de sa première défense contre Reiya Konisho. Plus tard, il est allé en Malaisie, puis en Chine et maintenant au Mexique:

«J’aime me battre à l’extérieur de chez moi, j’aime faire un bon spectacle dans tous les pays où je vais et je ne suis pas inquiet que ce soit ici au Mexique, car je l’ai déjà fait en Asie et je ne le suis pas. inquiet de le faire chez mon adversaire. Je suis sûr à 100% que le titre revient au Venezuela », a déclaré Cañizales.

Carlos est confiant dans ses chances de victoire, mais respecte son rival car il sait à quel point les rivaux aztèques sont durs. Cependant, il n’a pas vu Bermúdez se battre et il a laissé son coin être celui qui dessine la stratégie pour le 28 mai prochain.