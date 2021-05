Cañizales va à sa troisième défense contre l’Aztec Esteban Bermúdez

Vendredi 28 au Mexique

Le Vénézuélien Carlos Cañizales aura devant lui une bonne occasion d’endosser sa couronne mondiale WBA Minimosca, lorsqu’il affrontera au Mexique, ce vendredi 28, l’Aztec Esteban Bermúdez Salas, ce sera la troisième défense de Cañizales du titre qu’il a obtenu en battant la japonaise Raiya Konishi le 18 mars 2018 à Kobe au Japon et a défendu deux fois, une fois contre le chinois Bin Lu, le 15 juillet 2018 et l’autre le 26 mai 2019 avec Sho Kimura au Japon. Le record du Venezuela jusqu’à présent est de 22 victoires, 17 Ko et 1 match nul, tandis que le Mexicain Bermúdez a un record de 13 victoires 9 par Ko, 3 défaites et 2 égalités.

Le Vénézuélien doit tenter de rattraper le temps perdu et quoi, ayant remporté le titre en 2018, il n’a fait que deux défenses de cette couronne. Bien sûr, l’effet négatif que le problème Covid 19 a eu sur le sport mondial est bien connu, ce qui a fait diminuer l’activité dans différentes spécialités, cet inconvénient entre autres, a influencé le peu d’action des Cañizales depuis sa dernière défense le 26 mai , 2019, cette opportunité contre Bermúdez est vue comme un engagement relativement accessible qui servirait de préparation à des combats plus exigeants.

En examinant le bilan des deux, nous ratifions ce que nous affirmons dans les lignes précédentes. Le Vénézuélien a un record plus élevé que le Mexicain qui a perdu trois combats et a fait match nul deux en 18 combats, ceux-ci indiquent clairement l’avantage des Cañizales dans cet engagement puisque le Vénézuélien a un record invaincu de 22 victoires avec 17 Ko et 1 match nul, ce qui était au Japon lorsqu’il a tenté, pour la première fois, d’être sacré Champion du Monde WBA des Poids Légers contre le Japonais Ryoichi Taguchi le 31 décembre 2016; En plus d’avoir plus d’expérience, il a affronté de meilleurs rivaux que le Mexicain. D’où notre optimisme quant à la chance de Cañizales ce vendredi 28 mai.

Pour Bermúdez, on ne voit que l’avantage apparent de se battre dans son pays car ses neuf KO en 18 combats indiquent qu’il n’est pas un grand puncheur et si en près de 20 combats il n’a pas pu vaincre cinq d’entre eux, cela signifie que son la qualité n’est pas celle d’une élite de division. Enfin, le Vénézuélien Carlos Cañizales, pour nous, doit conserver son titre par tous les moyens et ainsi continuer son règne dans la catégorie Mini Fly, endossé par la World Boxing Association.