Canizares : "Valence se prostitue"

Au Valence n’ai pas aimé le récent manque de respect de la part de Joey lim, l’un des cadres de la Valence, qui a dédié quelques danses aux fans qui ont protesté contre sa gestion dimanche dernier à la Reale Arena en criant « Anil scélérat, de Mestalla ». Au leader valencien Il se foutait des codes de conduite d’une boîte et n’hésitait pas à danser au milieu de la zone noble. Santiago Canizares, légende de Valence, a toujours été très critique à l’égard de la gestion actuelle du club et cette fois, elle n’a pas fait exception.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Dans une déclaration à Cadena COPE, Cañizares inculpé contre Lim: « Ça me rend triste. C’est une prostitution d’un club de football, avec une histoire, un sentiment et un effet social formidable dans la ville de Valence. Malheureusement, je ne suis pas surpris. J’ai été critique avant même qu’ils n’arrivent. Même en supposant que je puisse me tromper. »

Lim n’a jamais livré ce qui était promis

En outre, il a rappelé les raisons pour lesquelles il n’a jamais soutenu la vente du club : « Nous allions être plus gros que le lait. Mais il s’avère que l’argent peut être donné. Mais les riches sont généralement riches, car ils ne il dépense, il sait le créer. Je ne sais pas combien pour les virements. Je ne sais pas combien pour la dette. Et je ne sais pas combien, et je ne sais pas combien. Cela a généré de la méfiance en moi. Même si je ne pouvais pas imaginer que nous allions arriver à cette prostitution dont souffre le Valencia CF ».

D’un autre côté, Cañizares a souligné directement Amadeo Salve et Aurélio Martinez comme les principaux responsables de l’arrivée de Peter Lim : « Nous ne devons pas oublier qui est à l’origine de cela. C’est vrai qu’il y a beaucoup de gens qui ont été emportés par le populisme et le vers des deux. Et maintenant, il lui est en quelque sorte difficile que l’illusion générée par le discours d’Aurelio et Amadeo ne soit pas une réalité ».