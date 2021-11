Cannavaro a refusé la MLS pour attendre l’Europe

18/11/2021 à 20:06 CET

Fabio Cannavaro, ancien joueur italien vainqueur du Ballon d’Or après avoir soulevé le Coupe du monde 2006 a récemment mis fin à sa relation avec le Guanzhu Evergrande. Maintenant, après avoir quitté sa scène en Chine, l’entraîneur italien espère faire le grand saut vers le football européen.

Celui qui était capitaine de l’équipe italienne assure que son rêve est de s’entraîner en Europe et pour cela il a déjà rejeté la MLS, comme il l’a déclaré dans une déclaration au média italien Corriere dello Sport : « J’avais des offres d’Amérique, mais j’ai décidé de les refuser. Je préfère attendre une chance d’entraîner en Europe. « Malgré cela, le légendaire défenseur central dit qu’il n’est pas pressé de réaliser son rêve : »Je ne suis pas pressé et je ne suis pas impatient d’arriver à diriger l’Europe, mais je veux vraiment le faire «

Napoli sonnait comme une destination possible pour l’ancien capitaine de la ‘azzurra’, mais finalement ils ont parié sur Spalletti et sa décision n’aurait pas pu être plus réussie. Les Napolitains sont leaders en Serie A, égalé aux points avec Milan et sept de l’Inter, troisième. Alors pour l’instant le banc de Naples semble inaccessible pour Cannavaro.

Dans ses déclarations, Cannavaro s’est mouillé sur son favori pour le Ballon d’Or: « Messi en a déjà tellement qu’il peut s’en passer. Jorginho me pardonnera si je le donne à Lewandowski. Il l’aurait mérité il y a un an, quand le prix n’a pas été remis. »