Cannavaro est convaincu que Benzema remportera le Ballon d’Or

13/10/2021

Le à 08:46 CEST

Fabio Cannavaro, qui a reçu le Ballon d’Or en 2006 Pendant son séjour à la Juventus, il a parlé aux micros du SER à El Larguero et a reconnu que cette année le prix est très proche. « Il y a Messi, Lewandowski, Jorginho, qui a remporté l’Eurocup et la Ligue des champions, et Benzema, qui a remporté un titre avec son équipe et avec Madrid il allait bien », prévient l’Italien.

Cependant, l’ancien footballeur du Real Madrid s’est mouillé et a reconnu que l’attaquant madrilène « a la qualité pour remporter ce prix ». Il a également déclaré que le problème est que « les gens pensent que c’est par les titres, mais c’est par les mérites de toute l’année ». Selon l’Italien, « que quand le vote n’est pas facile, Messi ou Cristiano l’a toujours gagné ». Cette fois, c’est convaincu que le prix ira à Karim.

SCÈNE MADRIDISTE

Fabio a également se souvenait de son temps pour l’équipe blanche pendant trois saisons, où il a coïncidé avec Marcelo, Pepe et Sergio Ramos, entre autres. L’ex-footballeur a avoué que la plupart des joueurs avec qui il partageait un vestiaire « ont beaucoup grandi avec le temps ».

JE RETOURNE EN ESPAGNE

Après s’être entraîné pour l’équipe nationale chinoise, l’Italien est rentré en Espagne et reconnaît que il adorerait s’entraîner dans notre pays.