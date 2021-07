Cannes 2021 : Abigail Breslin sur Stillwater, Dolce & Gabbana, Matt Damon – WWD

CANNES, France – Lorsqu’Abigail Breslin est montée sur le tapis rouge de Cannes pour la première mondiale de “Stillwater” plus tôt cette semaine, elle était magnifique dans une robe colonne émeraude Dolce & Gabbana.

En regardant les commentaires en ligne, le buzz était que la jeune femme de 25 ans avait l’air la plus confiante qu’elle ait jamais eue sur un tapis rouge.

«Je me sentais confiant parce que je pensais que c’était une robe magnifique, mais je n’étais certainement pas sûr de ne pas tomber parce que je ne suis pas l’être humain le plus gracieux. Donc marcher dans ces chaussures, monter les escaliers et prendre un train – c’était un peu stressant », a-t-elle admis à WWD.

Même si les critiques étaient excellentes, Breslin ne le saurait pas car l’ancienne enfant star a cessé de lire sur elle-même en ligne il y a des années.

« J’ai toujours aimé ce que je fais ; J’aime être sur un plateau plus que tout. Ce qui est le plus difficile, c’est de savoir que vous allez être scruté, critiqué et critiqué et analysé par des millions de personnes. C’est la partie la plus stressante. Vous mettez cela de côté dans votre esprit et dites que je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens pensent, mais c’est difficile à faire », a-t-elle déclaré.

« Il y a certainement beaucoup de stress lorsque je vais sur un grand tapis rouge – et si les gens détestent ce que je porte ou détestent ce à quoi je ressemble ou si mes cheveux ne sont pas au bon endroit ? Mais vous devez vous rappeler qu’il se passe des choses plus importantes dans le monde et que la durée d’attention est si courte. En fin de compte, vous devez simplement suivre ce que vous ressentez sur le moment », a-t-elle déclaré. « J’ai appris qu’il n’y avait aucun moyen de survivre dans cette industrie sans avoir la peau épaisse et sans prêter attention à tout cela.

“Ce que vous vivez dans la vraie vie, des situations qui sont tellement plus importantes que si quelqu’un tweete qu’il n’a pas aimé vos chaussures, il suffit de le garder en perspective”, a ajouté Breslin. “Il se passe tellement de choses bien pires dans le monde, et les gens qui me tiennent à cœur et ceux qui se soucient de moi, ils ne se soucient pas de ce qu’un blog dit sur mes dents ou mon maquillage.”

Et 2020 a certainement mis les choses en perspective pour la jeune actrice, qui a perdu son père à cause du COVID-19 en pleine pandémie.

«Ça a été vraiment dur. Perdre un parent est quelque chose que vous ne voulez jamais vivre et cela a été très difficile. Dans cette folle pandémie, vous ne pensez jamais que cela vous arrivera à vous ou à quelqu’un que vous aimez jusqu’à ce que ce soit le cas, donc cela a certainement été une année brutale », a-t-elle déclaré.

Lorsque la tragédie a frappé, elle l’a également partagée avec ses 500 000 abonnés et plus sur Instagram, et elle reconnaît que ce moment de vulnérabilité a aidé les autres. “Tant d’autres personnes ont vécu la même chose. Il est important que les gens se rendent compte que cela arrive à beaucoup de gens. J’ai certainement eu beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers à cause de ce virus et cela a été très touchant et réconfortant que tant de personnes aient apporté leur soutien. »

La perte a fait de la première cannoise – un rêve de longue date pour les acteurs et l’équipe depuis qu’ils l’ont filmé dans la ville voisine de Marseille – un moment de réflexion. « Il s’est passé beaucoup de choses positives, comme celle-ci [experience] en ce moment, et ils s’avèrent tous doux-amers à la fin de la journée. Il faut juste vivre en permanence en honorant la mémoire de ceux qui ne sont pas là.

Assister à la première aux côtés des costars Matt Damon et Camille Cottin était «surréaliste», puisque le film avait été suspendu pendant la pandémie. « Que cela se produise enfin et que nous soyons tous ensemble au théâtre a été un moment vraiment puissant. » Quant à Damon, il a les pieds sur terre bien qu’il soit l’une des dernières grandes stars de l’action. « C’est un vrai père, dit-elle à propos du père de quatre enfants.

La casanière autoproclamée a déclaré que l’expérience de verrouillage n’était pas trop différente de sa routine normale. Lorsqu’elle n’est pas sur le plateau, elle est à la maison à jouer avec ses chats, à lire, à écrire et à jouer avec les soins de la peau. Elle est obsédée par Tatcha Rice Polish et Aesop Fabulous Face Oil.

Travailler avec la styliste Sonia Young l’a aidée à trouver sa place dans la mode. « Elle a vraiment été formidable pour comprendre comment j’aime travailler. J’ai des seins et des hanches et je n’aime pas porter quelque chose juste parce que c’est à la mode. En vieillissant, je me suis davantage penchée sur la simplicité », a-t-elle déclaré, en repensant à son adolescence il y a quelques années à peine. « J’ai fait beaucoup de choix discutables. Je regarde en arrière et je pense que personne n’a besoin d’autant de colliers et de robes de poupées avec des manteaux de fourrure. Mais ça me fait rire. C’est ainsi que vous grandissez, changez et évoluez.