Cannes Lions 2021 : DDB Mudra décroche l’or en stratégie créative

« The Punishing Signal » de FCB Interface pour la police de Mumbai a remporté un Lion d’argent

Le deuxième jour du Festival international de la créativité Cannes Lions 2021, un total de huit Lions ont été sécurisés par des agences indiennes. Pour son entrée « Project Free Period » pour Stayfree dans la catégorie Stratégie créative, DDB Mudra a remporté le premier Lion d’or de l’agence au festival en cours. Dans la même catégorie, The 8-Bit Journo de Dentsu Webchutney et #StopTheBeautyTest d’Ogilvy ont chacun remporté un Lion d’argent.

Dentsu Webchutney a empoché trois Lions (deux d’argent et un de bronze) le deuxième jour du festival. Alors qu’Ogilvy a remporté un bronze pour #NotJustACadburyAd pour Mondelez dans la catégorie Creative Data Lions. Dans la catégorie Media Lions, Lowe Lintas a remporté le Lion de bronze pour son entrée « H pour le lavage des mains » pour Lifebuoy.

Dans la catégorie Direct Lions, Dentsu Webchutney a remporté un Lion d’argent et un Lion de bronze chacun pour son entrée « The 8-Bit Journo » pour Vice Media.

Quant à la catégorie PR Lions, « The Punishing Signal » de FCB Interface pour la police de Mumbai a remporté un Lion d’argent. « The Punishing Signal est sur le point d’être la campagne la plus récompensée de l’Inde au Cannes Lions 2021. Vraiment fier de l’équipe de FCB Interface et reconnaissant à la police de Mumbai d’avoir fait confiance à cette idée », Rohit Ohri, président et PDG de FCB Group India , a déclaré sur la victoire.

Depuis sa première sortie en 1954, le Cannes Lions International Festival of Creativity rassemble chaque année l’industrie de la communication créative lors de son événement à Cannes pour apprendre, réseauter et célébrer. En raison de la pandémie de Covid-19, le Cannes Lions International Festival of Creativity 2020 a été annulé par les organisateurs. Cette année, les Cannes Lions, qui se dérouleront du 21 juin au 25 juin 2021, se déroulent virtuellement. Le premier jour, l’Inde a remporté un total de sept Lions au festival.

