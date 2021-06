Cannes Lions 2021 : Des idées ancrées dans le contexte indien associées à une utilisation créative de la technologie et des médias new-age sont la voie à suivre

Les campagnes qui se sont démarquées étaient « The Punishing Signal » de FCB Interface pour la police de Mumbai et « The 8-Bit Journo » de Dentsu Webchutney pour Vice Media

Portant son nombre de métaux à 22 – avec deux Lions d’or, neuf d’argent et 11 de bronze – le contingent indien a réussi à augmenter sa performance de 18 victoires en 2019 – au Cannes Lions International Festival of Creativity 2021, qui s’est tenu virtuellement. Deux des plus grandes victoires ont été remportées par l’agence de création numérique Dentsu Webchutney qui a remporté sept Lions et FCB Group India avec huit Lions. « Les nouveaux ingrédients qui ont émergé ces dernières années visent simplement à rester dans l’air du temps, en utilisant les médias et la technologie numériques de manière innovante pour ajouter une nouvelle dimension à la pensée créative. Je pense qu’un marché publicitaire aussi grand que l’Inde mérite de gagner beaucoup plus de Cannes Lions qu’il ne le fait actuellement. Pour que cela se produise, les marques visionnaires doivent s’associer à des agences visionnaires, car, comme on dit, vous ne pouvez pas applaudir d’une main », a déclaré Sumanto Chattopadhyay, président et CCO, 82.5 Communications à BrandWagon Online. Il a ajouté que combiner de grandes idées créatives avec l’utilisation créative de la technologie et des médias de la nouvelle ère est la voie à suivre.

Au festival de cette année, les campagnes qui se sont démarquées étaient « The Punishing Signal » de FCB Interface pour la police de Mumbai et « The 8-Bit Journo » de Dentsu Webchutney pour Vice Media. La campagne Punishing Signal conçue pour lutter contre la menace des klaxons à Mumbai a remporté sept Lions (un Lion d’or, trois d’argent et trois de bronze). Dans le cadre de l’activation, des décibels spéciaux ont été connectés aux feux de circulation à travers la ville. Lorsque le niveau de décibels dépassait 85 dB, la minuterie du signal se réinitialisait simplement, punissant ainsi les klaxons impatients en les faisant attendre plus longtemps au signal. L’un des critères clés que nous avons décidés pour la campagne était qu’elle devrait affecter directement le comportement, a déclaré Robby Mathew, vice-président et CCO, FCB Interface. « Le succès de la campagne est lié à deux choses. Premièrement, le problème du klaxon est quelque chose auquel tout le monde peut s’associer et deuxièmement, la façon dont il a été exécuté sans pénaliser lourdement quelqu’un. Ce que cette communication a fait, c’est qu’elle a immédiatement mis le problème au premier plan et l’a résolu », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, pour la campagne The 8-Bit Journo, Dentsu Webchutney a remporté trois Lions d’argent et deux Lions de bronze dans les catégories Direct Lion, Creative Strategy, Mobile Lions et Digital Craft. Des reportages pertinents que les Cachemiris avaient manqués en raison de la fermeture d’Internet dans l’État ont été convertis en télétexte et envoyés à des milliers de Cachemiriens par SMS, au moment où le service de téléphonie cellulaire a repris au Jammu-et-Cachemire. “L’histoire d’origine de The 8-Bit Journo en tant que campagne non née d’un simple bref mais également née de l’empathie. L’horreur moderne inimaginable des minutes sans Internet, sans parler des jours, des semaines et des mois, était le point de départ évident pour nos équipes. Les catégories aux Cannes Lions que nous avons remportées récemment réaffirment notre point de vue sur la direction que prend la créativité. En tant qu’agence surfant sur la vague Internet, il n’est que intelligent pour nous de maintenir notre objectif de différenciation vers la créativité », a déclaré Gautam Reghunath, PDG de Dentsu Webchutney.

Pour Ashish Khazanchi, associé directeur d’Enormous, des solutions ancrées dans les contextes et les réalités sociales indiennes sont nécessaires pour marquer les esprits plutôt que de rechercher nécessairement une sensibilité ou une échelle de solutions occidentales. « La créativité peut jouer un rôle dans la production de bien plus que de simples dividendes commerciaux pour les entreprises. Il est clair que vous avez besoin d’une grande idée ou d’une solution produite et emballée et bien saisie plutôt que de prendre les multiples petits bottés de dégagement. Nous avons besoin d’idées avec audace et ambition. Nous avons besoin de marques qui s’associeront à l’agence pour créer un impact démontrable. L’industrie ne doit pas arrêter la recherche d’idées plus fraîches qui rendent tout le monde dans la salle un peu nerveux », a-t-il déclaré, ajoutant que toute publicité ne peut pas être du marketing à la performance et que les agences doivent garder l’impact comme l’un des points de référence pour ce qu’elles fais.

Les autres campagnes qui ont figuré sur la liste des gagnants des Cannes Lions de cette année sont Hackwashing for Lifebuoy par Geometry Encompass ; H pour Handwashing for Lifebuoy par Lowe Lintas ; #NotJustACadburyAd de Cadbury par Ogilvy ; Période libre du projet par DDB Mudra pour Stayfree ; Dove’s #StopTheBeautyTest d’Ogilvy, la bande-annonce la plus diffusée au monde pour Thappad Film de Dentsu Webchutney ; « Maintenant, les mots ne sont pas seulement vus, mais ressentis » pour Samsung par Cheil India ; Swiggy’s Better Half Recipes par Dentsu Webchutney; et Out and Proud Classifieds par FCB Ulka pour Times of India.

Lire aussi : Celebrity Endorsers : les marques indiennes modernes en ont-elles vraiment besoin ?

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.