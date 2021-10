Cannibal Corpse annonce une tournée en tête d’affiche aux États-Unis en 2022 avec Whitechapel et la révocation

Icônes de death metal de longue date CADAVRE CANNIBAL reviendra sur scène cet hiver lors d’une tournée américaine en tête d’affiche avec le soutien de Lame en métal coéquipiers WHITECHAPEL et RÉVOCATION. Une célébration du 40e anniversaire de Lame en métal, le trek commence le 19 février à Atlanta, en Géorgie et traverse plus de deux douzaines de villes, se terminant le 26 mars à Fort. Lauderdale, Floride. Un soutien supplémentaire sera fourni par OMBRE D’INTENTION. Les billets seront mis en vente le vendredi 15 octobre à 10h00 heure locale.

commentaires CADAVRE CANNIBAL‘s Alex Webster: « Nous sommes très heureux d’annoncer notre première tournée pour ‘Violence Unimagined’ dans le cadre de cette incroyable programmation avec WHITECHAPEL et RÉVOCATION. Nous avons hâte de reprendre la route et d’être à nouveau sur scène. A bientôt ! »

Ajoute WHITECHAPEL‘s Alex Wade: « Nous sommes ravis de reprendre la route après deux ans de non-présentation et quel meilleur groupe pour le faire que des légendes du death metal CADAVRE CANNIBAL. Nous les remercions de nous avoir accompagnés et avons hâte de vous voir tous jouer des chansons de notre nouvel album ‘Proche’. »

États RÉVOCATION‘s David Davidson: « Cela fait presque deux ans depuis notre dernier spectacle. Inutile de dire que nous sommes plus que ravis de prendre la route avec CADAVRE CANNIBAL, WHITECHAPEL et OMBRE D’INTENTION Cet hiver. Cette tournée sera un banger absolu; Achetez vos billets maintenant pour ne pas être laissé pour compte dans le froid en souhaitant être en cercle avec tous vos amis. »

CADAVRE CANNIBAL avec WHITECHAPEL, RÉVOCATION, OMBRE D’INTENTION:

18 février – Scène centrale – Atlanta, GA



19 février – Le Ramkat – Winston-Salem, Caroline du Nord



20 février – Baltimore Soundstage – Baltimore, MD



21 février – Reverb – Reading, PA



22 février – The Roxian – Pittsburgh, PA



24 février – Brooklyn Steel – Brooklyn, NY



25 février – Le Palladium – Worcester, MA



26 février – Anthologie – Rochester, NY



28 février – The Majestic – Détroit, MI



01 mars – The Vic – Chicago, IL



02 mars – Skyway Theatre – Minneapolis, MN



04 mars – The Gothic – Denver, CO



05 mars – Metro Music Hall – Salt Lake City, UT



Mar. 07 – Showbox – Seattle, WA



08 mars – Hawthorne – Portland, OR



10 mars – Ace Of Spades – Sacramento, CA



11 mars – The UC Theatre – Berkeley, CA



12 mars – L’Observatoire – Santa Ana, CA



13 mars – Le Belasco – Los Angeles, Californie



14 mars – The Van Buren – Phoenix, AZ



15 mars – Sunshine Theatre – Albuquerque, Nouveau-Mexique



17 mars – Vibes Event Center – San Antonio, Texas



18 mars – White Oak Music Hall – Houston, Texas



19 mars – Amplified Live – Dallas, TX



21 mars – Drapeau rouge – St. Louis, MO



22 mars – Mercury Ballroom – Louisville, KY



23 mars – Iron City – Birmingham, AL



25 mars – Jannus Live – Saint-Pétersbourg, Floride



26 mars – Révolution – Ft. Lauderdale, Floride

Plus tôt cette année, Webster a déclaré au Brésilien Kazagastão que lui et ses camarades de groupe « manquaient » d’être en tournée. « Je pense que nous et des centaines, voire des milliers d’autres groupes ressentons la même chose », a-t-il ajouté. « C’est vraiment une si grande partie d’être un groupe, surtout à notre époque où, vraiment, la plupart de la façon dont vous gagnez votre vie est de tourner et de vendre des marchandises en tournée, et ce genre de chose. Donc, du côté des affaires des choses, bien sûr, ça nous manque. Et puis, c’est ce que nous faisons – c’est ce que nous aimons faire. Quand nous sortons un album, nous avons hâte d’être là-bas pendant deux ans, par intermittence, allant partout dans le monde, voir nos fans. »

CADAVRE CANNIBALle 15e album studio de , « Des violences insoupçonnées », est sorti en avril via Disques de lames de métal. Erik Rutan, l’un des guitaristes de death metal les plus acclamés qui est connu pour son temps en tant que membre de ANGE MORBIDE dans les années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix/guitares pour HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à sa Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan précédemment produit quatre CADAVRE CANNIBAL albums (en plus de « Des violences insoupçonnées »), aux côtés de personnes comme CHÈVRE, VERT SOLIDE et BELPHÉGOR. Remplaçant en live à la guitare depuis 2019, en 2020, il est devenu membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Rutan rejoint CADAVRE CANNIBAL en remplacement du guitariste de longue date Pat O’Brien, qui a été arrêté en Floride il y a près de trois ans pour des accusations de voies de fait graves sur un agent des forces de l’ordre et de cambriolage d’un logement occupé avec voies de fait. Des députés ont déclaré qu’il avait cambriolé une maison et accusé un député avec un couteau.

photo par Alex Morgan