Cannibal Corpse deviendra-t-il « le groupe de metal le plus brutal et le plus intense de tous les temps » ? Paul Mazurkiewicz l’espère

Dans une nouvelle interview avec Actualités du festival de métal extrême, CADAVRE CANNIBAL dummer et membre fondateur Paul Mazurkiewicz On lui a demandé ce qu’il aimerait que l’héritage du groupe soit. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense juste à un groupe que nous avons fait à notre manière. Nous avons fait ce que nous voulions faire. Nous avions notre propre vision et nous l’avons suivie et nous sommes restés fidèles à cela et nous l’avons fait à notre manière. Ce serait cool être considéré comme le groupe de metal le plus brutal et le plus intense de tous les temps, je suppose. C’est un peu ce que j’espère quand vous regardez en arrière dans des années et quand nous serons tous morts et partis, je suppose, ou autre et ils parlent d’un cours d’histoire du death metal dans deux cents ans, d’aller, ‘CADAVRE CANNIBAL. Voici un groupe qui est resté fidèle à ses armes. Et ils l’ont fait à leur manière. Et ils ont été brutaux jusqu’à la fin. Ce serait une chose assez cool. J’espère que c’est pour cela que nous serions connus.”

CADAVRE CANNIBALle 15e album studio de , « Des violences insoupçonnées », est sorti en avril via Disques de lames de métal. Erik Rutan, l’un des guitaristes de death metal les plus acclamés qui est connu pour son temps en tant que membre de ANGE MORBIDE dans les années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix/guitares pour HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à sa Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan précédemment produit quatre CADAVRE CANNIBAL albums (en plus de « Des violences insoupçonnées »), aux côtés de personnes comme CHÈVRE, VERT SOLIDE et BELPHÉGOR. Remplaçant en live à la guitare depuis 2019, en 2020 il est devenu membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Dans une interview de 2017 avec Magazine Esthétique, Mazurkiewicz a déclaré à propos de CADAVRE CANNIBAL‘s : “Il s’agit de l’amour de la musique. Nous sommes très chanceux de commencer il y a 30 ans et d’avoir du succès dès le départ où tout allait bien. Nous aimons tous jouer et écrire des chansons, et après quatorze disques, nous voulons juste continuer à avancer et nous avons l’impression que nous l’avons toujours fait, et la popularité grandit avec le groupe. Nous aimons créer et écrire le parfait brutal death metal CADAVRE CANNIBAL chanson et je pense que nous devons évidemment avoir atteint cela pour avoir ce genre de longévité.”



