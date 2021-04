Cannibal Corpse publie un clip pour ‘Necrogenic Resurrection’

Vétérans du death metal de Floride CORPS DE CANNIBAL ont publié le fonctionnaire David Brodsky-vidéo musical dirigé pour la chanson “Résurrection Nécrogénique”. La piste est prise le 15e album studio du groupe, “Violence inimaginable”, qui a été publié le 16 avril via Disques Metal Blade.

Composé de onze titres, “Violence inimaginable” est un death metal à la pointe de la technologie joué avec passion et précision à couper le souffle, ce qui en fait un autre ajout sans faille à ce qui est incontestablement l’un des meilleurs catalogues que le genre a lancés. “Il suit vraiment le chemin que nous empruntons depuis quelques années maintenant”, déclare le bassiste et membre fondateur Alex Webster. «Je pense que nous abordons l’écriture de la même manière à chaque fois: chacun de nous essaie d’écrire les chansons les plus lourdes et les plus mémorables possibles. Nous voulons que chaque chanson ait son propre caractère identifiable. En montrant mon âge, j’aime dire que vous peut “laisser tomber l’aiguille” sur n’importe quel point de l’un de nos albums et dire rapidement quelle chanson vous écoutez. “

Bien qu’ils continuent à faire ce qu’ils font avec aplomb, le seul changement CORPS DE CANNIBAL est l’ajout du guitariste Erik Rutan dans leurs rangs, rejoignant Webster, batteur fondateur Paul Mazurkiewicz, guitariste Rob Barrett et chanteur George Fisher “Corpsegrinder”. Connu pour ses rôles dans ANGE MORBIDE, DÉCHIRURE DE CORPS et surtout devant le puissant LA HAINE ÉTERNELLE, Rutan s’est depuis longtemps imposé comme l’une des forces les plus dynamiques du death metal contemporain. Simultanément, il s’est bâti une réputation comme l’un des producteurs de métal les plus demandés, ayant déjà produit quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de “Violence inimaginable”), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

“Je pense que la différence la plus notable sur ce disque sera l’ajout de Erik au groupe. ” Webster s’enthousiasme. Ce n’est pas tout ce qu’il apporte au groupe. “C’est un grand ami à nous, donc sur le plan personnel, il a été un ajustement parfait, comme nous savions qu’il le serait. Au-delà de cela, il est l’une des personnes les plus travailleuses que je connaisse, dans la musique ou autrement, et il maintient un un comportement énergique et positif dans des situations difficiles où d’autres personnes pourraient aller dans une direction négative. Cette énergie et cette excellente attitude déteignent également sur le reste d’entre nous. C’est vraiment une situation parfaite lorsque vous ajoutez quelqu’un à un groupe, ou n’importe quel type d’équipe: quelqu’un qui sait ce qu’il fait et qui inspire également les gens qui l’entourent. “

Déjà bien connu pour le niveau de technicité extrême qu’ils apportent à chaque disque, sur “Violence inimaginable”, CORPS DE CANNIBAL a encore amélioré leur jeu, en particulier en Mazurkiewiczc’est le tambour.

“Je pense que nous nous sommes tous poussés un peu techniquement sur celui-ci, avec Paul probablement en poussant le plus dur, ” Webster dit. «Cet album est probablement l’album le plus intense que nous ayons réalisé à ce jour. Erik rejoindre le groupe. Son style d’écriture comporte souvent des percussions techniquement exigeantes, probablement en raison de ses années d’expérience dans le death metal à grande vitesse. “Et avec un contenu lyrique typiquement sombre et déformé, Mazurkiewicz est venu avec le titre approprié du disque, “résumant ce que le groupe est sur chaque facette, et poussant la violence à un autre niveau d’extrémité.”

Avec Rutan dans le groupe, lui faire produire le disque était une évidence à Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride – sa base d’opération centrale. Utiliser le studio pour la pré-production, plutôt que leur espace de répétition comme d’habitude, a été un grand avantage dès le début, leur permettant d’entrer dans le processus d’enregistrement réel mieux préparé que jamais. Cependant, leurs projets d’enregistrer l’album entièrement ensemble ont été interrompus par la pandémie COVID-19, avec Webster obligé d’enregistrer ses morceaux de basse dans son home studio.

«Je vis de l’autre côté du pays maintenant, et cela n’avait pas été un problème avant la pandémie, j’étais toujours en mesure d’aller en Floride chaque fois que j’en avais besoin». Webster dit. “Donc, je devais voler pour l’enregistrement début avril 2020, et bien sûr, c’était au tout début de tous les verrouillages et restrictions de voyage aux États-Unis, donc je n’y suis pas allé. Heureusement, j’ai un beaucoup d’expérience dans l’enregistrement de morceaux de basse à la maison, cela n’a donc pas du tout affecté le son de l’album. Je suis resté en contact étroit avec Erik et les autres gars tout au long du processus, et cela s’est avéré assez fluide. Bien sûr, j’ai hâte de suivre dans le grand studio avec les gars pour le prochain album, mais je suis content que cette option ait bien fonctionné pour nous. “Et ce ne serait pas un CORPS DE CANNIBAL album sans illustration frappante de Vince Locke, et “Violence inimaginable” n’est pas différent – cette fois, la couverture avec une mère mangeant son propre bébé, cependant Webster admet que pour des raisons de censure, ils ont eu Locke faire une pièce complémentaire qui sera diffusée plus largement.

Maintenant en CORPS DE CANNIBALsa trente-deuxième année d’existence, Webster a toujours la même envie de tourner, et bien que incapable de le faire tant que la crise du COVID-19 se poursuit, le bassiste espère qu’il ne s’écoulera pas trop de temps avant de pouvoir reprendre la route. Quoi qu’il en soit, il regarde vers l’avenir et non vers le passé du groupe.

“Nous sommes très heureux de continuer ce nouveau chapitre du groupe avec Erik à bord “, dit-il.” Je pense qu’un groupe devrait toujours travailler pour s’améliorer et essayer de faire ce qu’il fait actuellement de la meilleure chose qu’il ait fait, alors c’est ce que nous allons faire. “

“Violence inimaginable” liste des pistes

01. Rampage meurtrier



02. Résurrection nécrogénique



03. Récolte inhumaine



04. Condamnation Contagion



05. Entourer, tuer, dévorer



06. Annihilation rituelle



07. Suivre le sang



08. Lié et brûlé



09. Lentement scié



dix. Ouverture



11. Cérements des écorchés

CORPS DE CANNIBAL est:

Alex Webster – basse



Paul Mazurkiewicz – tambours



George Fisher “Corpsegrinder” – voix



Rob Barrett – guitare



Erik Rutan – guitare

Crédit photo: Alex Morgan