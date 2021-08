Cannonier précise qu’il n’est pas en faillite, mais dit qu’il aimerait être payé comme un “athlète d’élite”

Plus que pour ses actions dans le stellaire de la UFC Las Vegas 34, les commentaires d’après-combat de Jared canonnier ce sont eux qui ont fait les gros titres.

Le numéro trois au classement des poids moyens a été redécouvert avec la victoire grâce à une décision unanime contre Kelvin Gastelum Et, dans l’interview d’après combat, le combattant de 37 ans a mis en lumière un problème devenu un sujet de conversation récurrent dans la UFC: il paie ses combattants.

Avis

Cannonier a comparu lundi dans L’heure du MMA avec Ariel Helwani et bien qu’il ait précisé qu’il n’était pas en faillite comme il l’avait commenté samedi soir, il a déclaré que, même pour un combattant classé comme lui, l’argent est rare.

“C’était (un commentaire) plein d’esprit”, a expliqué Cannonier. . Après cette victoire, 60% de mon argent est parti. Entre la salle de gym, entre mes baskets, entre les impôts, et en plus j’ai des factures, j’ai des cartes de crédit (à payer), j’ai des enfants, j’ai une maison en Alaska, j’ai une voiture à payer. L’argent s’en va. L’argent n’est pas éternel. En ce moment, le combat est mon seul revenu. Je n’ai pas de sponsors ou quoi que ce soit du genre. Ne pas me battre au cours des dix derniers mois a coûté cher dans ma poche, alors j’étais heureux de revenir. Je suis satisfait d’avoir reçu un bonus. Je suis satisfait de ne pas m’être blessé et de pouvoir le refaire.

Cannonier a clairement indiqué que ses commentaires n’étaient pas indirects envers l’UFC, car il a même révélé qu’ils le payaient “bien”, mais il a souligné son désir d’être payé en tant que combattant à tête de carte.

“Je ne suis pas ici pour dire que l’UFC ne me paie pas”, a-t-il déclaré. “Parce que l’UFC me paie très bien. C’est juste que l’argent ne dure pas éternellement. Je suis un athlète d’élite et j’aimerais être payé en tant qu’athlète d’élite. Comme ceux qui jouent en NBA ou en NFL. Ils ont des sponsors mais ils n’en ont pas besoin. Tout ce dont ils ont besoin est un chèque de l’organisation. C’est ce dont nous avons besoin ici à l’UFC. C’est ce que nous voudrions à tous.

Après sa victoire sur Gastelum, Cannonier prévoit d’exiger un combat à la ceinture ou un éliminateur de titre.

