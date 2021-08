Cannonier rapproche Gastelum de l’abîme et sauve son avenir

Jared Cannonier a pris un duel tactique dans les sports et les situations extrêmes. L’Américain a gagné par décision unanime (triple 48-47) à Kelvin Gastelum dans le main event à l’UFC Las Vegas 34. A ce résultat, Gastelum, d’origine mexicaine, ajoute une victoire sur ses six derniers combats. Pendant ce temps, Cannonier voit son économie sauvée comme il l’a lui-même reconnu à l’issue du procès. “Je suis fauché, je dois me battre. J’espère avoir une chance pour le titre. S’ils me donnent le bon nom, je pourrais dire oui.” a cassé un homme qui continue de grandir dans le poids moyen.

Sur le plan sportif, nous vivons dans l’Octogone de Las Vegas un combat très tactique dans lequel Cannonier a décidé d’être conservateur et d’attendre son heure sur la contre-attaque. Il en a profité pour être le plus précis des deux. En raison de ce plan, il a dû souffrir au deuxième tour, mais il a su bien le gérer. De plus, il s’est rattrapé dans le troisième, dans lequel il a envoyé Gastelum au sol avec une bonne main droite. Début des manches de championnat, Cannonier a été meilleur dans la quatrième et a profité du plus grand élan que son rival devait avoir.. C’était minimaliste, mais le combat était entre ses mains. A 37 ans, Cannonier s’éclate. Ce samedi était son cinquième combat au milieu et il n’en a perdu qu’un, contre l’ancien champion Robert Whitakker.