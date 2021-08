Cannonier veut battre Gastelum vite parce qu’il l’apprécie

Le poids moyen classé n ° 3, Jared Cannonier, se battra dans l’événement principal de samedi à l’UFC Fight Night Las Vegas 34 contre Kelvin Gastelum.

‘The Killa Gorilla’ recherche sa quatrième victoire en cinq combats en tant que poids moyen et une chance de se battre pour la ceinture de division et dans une note avec le site Combate, il a exprimé : « Être dans l’événement principal est toujours incroyable, être sous les projecteurs et tout ça, être payé un supplément pour être dans l’événement principal. Mais la chose la plus importante est la capacité de se rapprocher d’un combat pour le titre. De grandes victoires et des combats majeurs le rendent possible.

Avis

Pour Cannonier, une belle victoire sur Gastelum serait un KO rapide puisque le natif du Texas, estime son rival et ne veut pas le faire souffrir dans l’Octogone. Je veux entrer et battre Kelvin rapidement. Je ne veux pas qu’il tienne trop longtemps, parce que j’aime le garçon. Je veux juste qu’il y aille, qu’il fasse de son mieux, et je l’endormirai dès que possible.”

Cannonier était déjà sur le point de se battre pour la ceinture. S’il avait battu Robert Whittaker en octobre de l’année dernière, il aurait eu l’opportunité de défier le champion Israel Adesanya. “Je dois venir. Le destin m’a pris ce moment, ou a décidé que ce n’était pas encore le moment. Bon, je ne suis pas trop pressé. Le temps passera, mon moment viendra, et quand je le ferai, je serai prêt”, Colline.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité