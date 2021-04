Canon annonce l’appareil photo sans miroir EOS R3 en réponse au modèle haut de gamme Z9 de Nikon

L’EOS R3 est actuellement au milieu du processus de développement, mais le modèle R3 devrait surpasser l’EOS R5, qui est actuellement l’appareil photo sans miroir phare de Canon.

En réponse au concurrent Nikon qui a annoncé le mois dernier le développement de son appareil photo sans miroir Z9 haut de gamme, Canon développe son propre appareil photo sans miroir haut de gamme. La société a annoncé le développement de l’EOS R3, qui devrait offrir une concurrence féroce à l’appareil photo de Nikon. L’EOS R3 est actuellement au milieu du processus de développement, mais le modèle R3 devrait surpasser l’EOS R5, qui est actuellement l’appareil photo sans miroir phare de Canon.

Si l’apparence de l’appareil photo est quelque chose à faire, l’appareil photo semble robuste avec une poignée verticale intégrée qui permettrait à la fois des photos de paysage et de portrait. En ce qui concerne la conception et la disposition du corps, l’appareil photo se rapproche de l’EOS-1D X Mark III, l’appareil photo reflex numérique haut de gamme de la société. La caméra sera dotée de caractéristiques résistantes à la poussière et à l’eau, ce qui devrait en faire une solution idéale pour les utilisateurs variés, notamment les réalisateurs de documentaires, les journalistes, les photographes animaliers, entre autres.

Selon le communiqué de presse publié par la société, ce sera la première caméra à être dotée d’un capteur CMOS empilé plein cadre de 35 mm. Le processeur d’image et l’obturateur électronique de l’appareil photo ont également été conçus de manière à permettre une prise de vue à 30 ips avec suivi AF et AE. La société parie également gros sur les capacités de mise au point automatique de l’appareil photo, ce qui en fait un choix tout aussi bon pour les utilisateurs d’appareils photo immatures. La société, mis à part la publication du nom du modèle et des fonctionnalités limitées, n’a pas beaucoup divulgué sur l’appareil photo. Le prix de l’appareil photo lourd ainsi que la date de sortie ont été retenus par la société pour le moment et seront révélés ultérieurement.

